Bandiere Blu 2020: Manfredonia e Rodi Garganico per la sezione “Approdi”

Il Porto turistico di Rodi Garganico e “Marina del Gargano”, porto turistico di Manfredonia, tra i 75 approdi italiani premiati dalla Foundation for Environmental Education con le Bandiere Blu 2020.

Come già riportato, 195 le località italiane premiate, per un totale di 407 spiagge, cui si aggiungono anche 75 approdi. “Ogni Comune inserito nella prestigiosa lista che certifica l’eccellenza delle acque di balneazione può essere premiato per una o più spiagge: le 407 di questa 34a edizione corrispondono a circa al 10% delle spiagge segnalate a livello mondiale”.