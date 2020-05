Cagnano. Biotossine nelle cozze, scatta il divieto temporaneo di vendita e consumo

Foggia, 14 maggio 2020. Come riporta blog.rodigarganico.info, “con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG è stato disposto il divieto temporaneo e cautelativo della raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi allevati, con obbligo di ritiro del prodotto raccolto e spedito a far data dallo scorso 24 aprile 2020.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del rapporto di prova rilasciato dall’IZS di Puglia e Basilicata di Foggia dal quale è emerso che i molluschi bivalvi vivi (Mitilus Galloprovincialis) prelevati in data 24/04/2020 nella zona interessata sono risultati non conformi per presenza di biotossine algali liposolubili D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) Acido Okadaico e derivati in misura superiore a quella consentita. La revoca dei divieti è prevista a seguito del’avvenuto ripristino delle condizioni di idoneità igienico-sanitaria previste dalla normativa vigente”. Lo riporta blog.rodigarganico.info