Caldo estivo e condizionatori senza unità esterna: una scelta di design

Mercato dei condizionatori in crescita

Che sia sotto l’ombra di un pino durante le passeggiate o l’ombra di un ombrellone in riva al mare, quando il caldo estivo è insopportabile e siamo fuori casa sappiamo come ripararci dal sole cocente. Quando siamo tra le mura di casa e l’afa è dura da reggere, il salvatore per eccellenza è il. Ormai quasi presente in tutte le case, il condizionatore nel tempo ha visto forte evoluzioni che lo ha portato ad essere amato da chiunque.

Secondo l’indagine statistica di Assoclima, l’Associazione dei Costruttori di Sistemi di Climatizzazione federata ad Anima, il 2019 si è chiuso in maniera positiva per il settore della climatizzazione. L’incremento registrato è stato dl +7% rispetto al 2018, pari a 764.806.000 Euro ed è composto da gruppi frigoriferi, pompe di calore, unità di trattamento aria e ventilconvettori.

Il mercato nazionale cresce del +8.7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il valore di 1.634.921 Euro. Valore raggiunto grazie ai gruppi frigoriferi condensati ad aria, climatizzatori split e multisplit, sistemi VRF e unità terminali.

A segnare questo trend concorrono diversi fattori. Innanzitutto le persone iniziano ad avere sempre più la comprensione dei vantaggi economici offerti dagli incentivi fiscali. Anche quest’anno, infatti, attraverso il Bonus Condizionatori 2020, si parlerebbe di detrazioni fino al 110% con sconto in fattura e sconto del credito. A ciò si aggiunge l’esperienza dell’estate 2015: il caldo subito quell’anno e la probabilità che le estati siano sempre più calde hanno fatto crescere la consapevolezza nelle persone che vivere in ambienti senza climatizzazione estiva può essere un serio problema.

Non è da sottovalutare il costo come fattore che ha portato all’incremento della presenza di condizionatori nelle case degli italiani. Infatti, negli ultimi anni, i costi sono radicalmente ridotti. E la tecnologia ha fatto passi da gigante, portando alla nascita dei condizionatori senza unità esterna: una comoda ed estetica soluzione per chi ha poco spazio o non è possibile, per le regole condominiali, installare supporti sulla facciata del palazzo.

Condizionatori senza unità esterna: una soluzione di design

Optare per un condizionatore senza unità esterna significa far fronte a problemi di ingombro e di estetica, soprattutto per chi vive in città. Sono tante le aziende che offrono soluzioni prive di unità esterna, con design unico e originale e tecnologie sempre più evolute. Una delle caratteristiche dei condizionatori senza unità esterna è lo spessore: alcune aziende, infatti, offrono modelli spessi solo 16 cm, un concentrato di tecnologia e design.

Privi quindi dell’unità da porre sul balcone a favore di fori comunicanti verso l’esterno, spesso praticati sotto la finestra, i condizionatori senza unità esterna offrono un altro vantaggio importante: la limitazione del rumore, fattore che spesso potrebbe portare a discussioni con il vicinato. Inoltre, in diverse città italiane, vigono ordinanze che vietano la presenza di condizionatori nelle facciate esterne dei palazzi.

Rimuovendo l’unità esterna che può provocare fastidi al vicinato, lo svantaggio è che parte del rumore si trasferisce all’interno dell’abitazione. La tecnologia ci viene incontro: l’attenzione alla rumorosità è forte, tanto che possiamo definire ormai i condizionatori senza unità esterna piuttosto silenziosi. L’altro difetto che si può riscontrare è la più bassa resa energetica rispetto ai più classici condizionatori, soprattutto con il passare del tempo.

Che siano con o senza unità esterna, il condizionatore è la soluzione che ogni italiano cerca per l’estate. E, tra incentivi fiscali e avanzamento tecnologico, nessun italiano vuole rinunciarci.