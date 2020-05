Cera a Emiliano “SOS: Salviamo bar e ristoranti dalla chiusura”

Bari, 14 mag. – “Ho chiesto al Presidente Emiliano di intervenire direttamente per evitare il disastro!” lo rende noto il consigliere regionale dei popolari Napoleone Cera, che questa mattina ha scritto una lettera al Presidente della Giunta regionale a seguito dell’emanazione da parte di Inail e ISS delle linee guida per la ristorazione. “– sottolinea Cera – la riduzione di un terzo della capacità di ristoranti e bar significherà far lavorare in perdita con il rischio della chiusura dell’attività”.

E conclude: “Il settore della ristorazione e dei bar in Puglia è tra quelli più trainanti della nostra economia, ed è per questo motivo che ho chiesto al Presidente Emiliano, di concordare direttamente con le categorie interessate protocolli alternativi che riescano a portare a sintesi la sicurezza e gli interessi di questi operatori”.