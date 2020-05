Bari, 14 maggio 2020. La strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione nord, all’altezza di Cerignola (FG), a causa di un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti al km 704. Nel sinistro, due persone sono rimaste ferite., provvisoriamente deviata allo svincolo per Stornara, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.