Emergenza Coronavirus, crollo donazioni di sangue. Raccolta straordinaria a Zapponeta

Zapponeta, 14 maggio 2020. Dopo l’ultimo resoconto delle donazioni in capitanata il trend delle donazioni è calato del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Covid-19 ha sfiduciato i donatori, timorosi di recarsi in ospedale. È importante mantenere il trend delle donazioni di sangue e plasma per continuare a garantire le terapie degli altri malati, per questo motivo domenica17 maggio dalle ore 17 alle ore 20 davanti alla sala parrocchiale di Zapponeta sosterrà un’autoemoteca per organizzare una raccolta straordinaria di sangue grazie alla collaborazione con il reparto trasfusionale dell’ospedale casa sollievo della sofferenza di san Giovanni rotondo. Osservando tutte le norme di sicurezza, per dare il proprio contributo visto che ogni giorno 1800 persone da nord a sud della Penisola hanno bisogno di trasfusioni.

«C’è in atto una vera emergenza sanitaria oltre quella del covid 19 ed è quella della raccolta sangue – dice il presidente della fratres di Zapponeta Fabio Cercio – ma donare il sangue è sicuro, infatti, anche ai tempi del nuovo Coronavirus e non ha alcuna controindicazione: i centri di raccolta sono attrezzati e organizzati per garantire tutte le misure di sicurezza». La donazione di sangue è fra le situazioni di necessità previste dal Dpcm dell’emergenza Coronavirus per giustificare gli spostamenti fuori casa. Per donare il sangue occorre averte fra i 18 e i 65 anni (si scende a 60 se lo si fa per la prima volta), pesare almeno 50 chili e aspettare almeno 90 giorni fra una donazione e l’altra. Quindi ogni donatore lo può fare al massimo per 4 volte l’anno ed è quindi necessario avere un continuo afflusso per garantire le scorte necessarie a livello nazionale. La sera prima della donazione del sangue effettuare un pasto normale, senza eccessi ed è indispensabile il digiuno da almeno 8 ore».