, 14 maggio 2020. Lite tra fratelli in Piazza Villani a Foggia. I fatti sono avvenuti in serata. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti della Questura die della Scientifica. Risultano feriti. Da raccolta dati, sono stati sparati alcuni colpi di pistola. Calabrese il cognome dei due germani. Non chiara la dinamica dei fatti e la motivazione alla base del litigio. Sul posto i sanitari del 118.

