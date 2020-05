Il lockdown non ferma il progetto E.d.v.i.g.e, al Perugini in videoconferenza

“Interessante ed innovativo l’evento organizzato in videoconferenza daldi Foggia il 12 maggio 2020 per concludere il Progetto E.D.VI.GE. (Educare alle Differenze per prevenire la VIolenza di GEnere) promosso dalla nostra Associazione”. Lo scrive in una nota l’associzioneche porge un plauso particolare agli organizzatori dell’Evento, proff., referenti scolastici di E.D.VI.GE. e a tutti i docenti che hanno consentito la completa realizzazione del Progetto, nonostante l’isolamento in cui ci ha costretto il recente lockdown. Gli alunni delle III (sezioni I, L, M e N) hanno detto “NO” alla violenza di genere attraverso originali espressioni di arte figurativa e grafica e con la realizzazione di un manufatto di elegante e raffinata arte orafa, raffigurante il simbolo dell’Associazione di volontariato Vìola Dauna.

Lodevole ed emozionante la personale interpretazione di una giovane studentessa con il reading di un passo del libro della giornalista Annalisa Graziano, “Solo Mia”: le profonde riflessioni di altri studenti sui contenuti dello stesso libro hanno confermato la loro aumentata consapevolezza sugli argomenti affrontati con i Referenti dell’Associazione di volontariato Vìola Dauna nei precedenti incontri previsti dal Progetto E.D.VI.GE. In questo particolare momento storico in cui, purtroppo, neppure il Covid-19 è riuscito a fermare i femminicidi e gli episodi di violenza domestica su donne e minori, è di notevole importanza poter dimostrare che anche l’impegno di chi, come tutti noi, lotta quotidianamente contro la violenza di genere non si e’ fermato.