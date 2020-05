Le immagini, le emozioni. “Diario della quarantena” da Manfredonia

, 14 maggio 2020. Questi giorni di quarantena sono stati (e sono) difficili per tutti. Tutto si è fermato, la quotidianità fatta dai nostri mille impegni, preoccupazioni, scadenze da rispettare e promesse da onorare. In questo tempo sospeso abbiamo cercato di raccogliere le nostre emozioni, i nostri cambiamenti, il modo in cui abbiamo guardato, interpretato e vissuto questi momenti così particolari, così lontani da quello che avevamo sempre vissuto. Ne abbiamo parlato adche hanno accettato di darci una mano. Ne è nato questo piccolo diario, un diario della quarantena.

Antonio Calvano: Ho raccontato con una sequenza di foto i momenti intensi, quelli anche più difficili. Attimi di quotidiano. In ogni foto piccoli riferimenti: ai divieti, alle paure, alle speranze. Un mood fotografico drammatico accompagna ogni foto.

Annarita Calvano: Ho partecipato a una challenge di disegno, uno al giorno per tutta la durata della quarantena. Mi sono sentita privata della mia libertà, ma il disegnare mi ha permesso di viaggiare e creare un mondo tutto mio, giorno dopo giorno. Ogni disegno rappresenta un riassunto visivo dei fantasmi del mio passato, delle paure del presente e delle speranze del futuro.

Vincenzo Totaro: Buona visione…