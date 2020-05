Lonigro “Caro Landella, rispondi sui debiti fuori bilancio”

Foggia, 14 maggio 2020. “Caro Landella, non sono io a non aver metabolizzato la sconfitta alle ultime comunali, ma l’intera cittadinanza di Foggia a rimpiangere di averti votato, vista la fine che stai facendo fare alla città”.. “Franco Landella non sa cosa rispondere sulla vicenda dei fondi di Bosco Incoronata e di Mezzana della Madonna”, ha aggiunto Lonigro.

“La sentenza del Commissario degli Usi Civici della Puglia, Maria Grazia Caserta, ha condannato il Comune di Foggia e l’operato del sindaco. Questo è agli atti. Lui fa chiacchiere, come al solito, mentre sulle casse comunali, conseguentemente alla sentenza emessa lo scorso 29 aprile, graveranno altri milioni di debiti fuori bilancio ai quali fare fronte. Questi sono i fatti”. Pino Lonigro si riferisce all’annosa vicenda dell’alienazione, da parte del Comune di Foggia, di terreni agricoli posti nell’area di Bosco dell’Incoronata di Carra e nella zona di “Mezzana della Madonna”. Franco Landella, pochi mesi dopo la sua prima elezione a sindaco, nel 2015 ha proceduto ad alienare i terreni che ricadono nei due fondi sopra citati. Il Comune di Foggia basò l’alienazione di quei terreni sulla convinzione che sopra di essi non gravassero Usi Civici. I ricorrenti contro quella decisione, per la maggior parte soci della Cooperativa Terra Fiore, si appellarono alla magistratura per tornare a utilizzare i fondi. Il Comune di Foggia ha perso la causa con conseguenze molto pesanti sul piano della debitoria.

“E’ una vicenda sulla quale da molti anni il centrodestra ha sbattuto la testa, poiché già le amministrazioni Agostinacchio e l’allora giovane consigliere comunale Franco Landella se ne occuparono”, ha ricordato Pino Lonigro. “E’ la magistratura ad aver dato torto a Franco Landella, io mi sono limitato a chiedere al signor sindaco di andare in Consiglio comunale a spiegare a tutti i foggiani come farà a tutelare i cittadini contribuenti dopo questo ennesimo e grave errore di valutazione da parte sua e di una maggioranza sfilacciata, rissosa, inconcludente, che da 6 anni ormai sta facendo danni alla città. Come al solito, però, quando non sa cosa rispondere nel merito, Landella la butta in caciara, insultando e alzando la voce per creare confusione.

Il sindaco ha detto che ricorrerà contro la sentenza del 29 aprile, ma non ha voluto spiegare quali saranno le immediate conseguenze della vicenda che ha visto soccombere il Comune di Foggia: quanto costerà alle casse comunali l’annullamento delle alienazioni di quei terreni? Come si comporterà il sindaco qualora i ricorrenti, usciti vincitori dalla contesa legale, dovessero chiedere il risarcimento dei danni subiti? Come sono stati conteggiate a bilancio le somme dovute dalle alienazioni e quanto ha incassato finora il Comune di Foggia? Se ci sono somme da restituire a quanto ammontano? La Corte dei Conti ha già chiesto delucidazioni rispetto a questa vicenda? E’ a queste domande che il sindaco deve rispondere. Non può sperare di cavarsela sempre in calcio d’angolo. Le vicende personali lasciano il tempo che trovano, così come le contese elettorali che portano vittorie o sconfitte solo momentanee: la vita va avanti, solo Foggia va indietro da quando ha come sindaco Franco Landella”, ha concluso Lonigro.