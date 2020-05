Manfredonia, potatura alberi nei pressi scuole e aree verdi: si parte, prenotati 24.477 euro

, 14 maggio 2020. “(..) è necessario predisporre interventi urgenti per il mantenimento del patrimonio arboreo urbano; da sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio Manutenzione Verde Pubblico e Arredo Urbano, si è ravvisata la necessità di procedere in tempi brevi gli interventi di potatura di alberature di medio e alto fusto presenti nelle aree di pertinenza delle scuole comunali e più in genere nelle aree a verde di competenza comunale, al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.

Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato approvato il computo metrico estimativo (..) per eseguire gli interventi di potatura nelle aree sopra citate, per un importo complessivo di €. 24.477,86 di cui €. 21.703,16 per lavori e €. 4.774,70 per IVA. E’ stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio di potatura di alberature nelle aree innanzi citate mediante l’utilizzo del MePA ( Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) mediante RdO (Richiesta di Offerta), con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, da inviare agli operatori economici presenti sul MePA.

ATTO IN ALLEGATO – 2020_325_Det_ prenotazione_POTATURA_ALBERI