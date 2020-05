Manfredonia, “Serve un piano del traffico che renda la città più vivibile”

Richiesta di incontro, anche con la presenza di tecnici, per sollecitare l’adozione di un piano del traffico che renda la città più vivibile

, 14 maggio 2020. ““. E’ l’oggetto della nota inviata dal movimento politico Manfredonia Nuova alla Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia.

La nota. “Noi Cittadini/e dell’Associazione Manfredonia Nuova crediamo che, anche in un momento difficile come questo, sia importante portare avanti le nostre riflessioni e provare a cambiare le cose senza attendere il domani, perché questa pandemia ci ha insegnato che “non possiamo tornare come prima”, ma ricominciare con una visione nuova e lungimirante di economia, di società e di ambiente.

Né possiamo attendere le elezioni amministrative per risolvere i problemi che riguardano la salute e la vita delle persone.

Alcuni scienziati dell’Università di Harvard hanno scoperto che l’aumento di appena un microgrammo per metro cubo di polveri sottili nell’aria corrisponde ad un aumento del 15 per cento del tasso di mortalità da virus. Ecco perché, si legge nelle conclusioni della ricerca, “è importante aumentare gli sforzi per fermare l’inquinamento da polveri sottili, per proteggere la salute del genere umano durante, ma anche dopo, la crisi della Covid-19”.

Sollecitati anche da numerosi abitanti del centro storico, vogliamo proporre un piano per la riduzione del traffico in alcune strade.

Poniamo quindi alla Vs. attenzione le seguenti proposte, vantaggiose per la salute di tutti, per le finanze comunali e per il commercio.

Le nostre proposte prevedono di:

1) individuare vaste aree in punti nevralgici della città, da destinare a parcheggio libero, dove lasciare l’auto a giusta distanza dal centro, ma non lontano;

2) rendere a pagamento tutto il parcheggio nel centro (con stalli dedicati alle persone con disabilità), come avviene in tutte le città d’Italia, per disincentivare l’uso della macchina e incentivare lo spostamento a piedi e l’uso delle biciclette;

3) realizzare piste ciclabili anche nel centro, evitando di ghettizzarle fuori città,

4) spostare parte del traffico pesante su strade più larghe, come il lungomare, che è uno spazio più aperto;

5) potenziare il “Progetto pedibus”, finanziato dalla Regione, per consentire a più bambini possibili di raggiungere a piedi, senza alcun pericolo, la propria scuola. Si risolverebbe così il problema delle auto ammassate, in doppia e tripla fila davanti ai cancelli delle scuole, spesso anche con i motori accesi;

6) Indire periodicamente giornate di limitazione del traffico, con accesso gratuito ai mezzi pubblici, per promuoverne l’utilizzo. A tale proposito, sarebbe auspicabile dotare le fermate di display per consentire agli utenti di conoscere con esattezza i tempi di attesa e il percorso. La difesa della salute è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Ci auguriamo a breve un incontro con i sigg. Commissari per poter discutere in maniera più articolata le nostre proposte”.