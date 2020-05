Manfredonia. Servizio porta a porta RSU: modalità differenziata “Case Sparse” C4_1/2/3″- “Litorale Sud” C2 1/2

, 14 maggio 2020. Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha ordinato che “a far data dai 25.05.2020 tutte le utenze domestiche e non domestiche nel Comune di Manfredonia, che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani secondo il vigente regolamento comunale in quanto non contrastante con la normativa sopravvenuta, ricadenti nelle Zona “Case Sparse” C4_1 e nella zona “Litorale Sud” C2_1 e C2_2 (..)“.

“A far data dal 01.06.2020 non saranno più presenti i cassonetti stradali precedentemente posizionati e fruibili presso le strade e le aree pubbliche ricadenti nella Zone “Case Sparse” C4_1 e nella zona “Litorale Sud” C2_1 e C2_2, come meglio indicato nelle allegate planimetrie allegato, pertanto, a partire dalla medesima data, per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta possono essere utilizzati esclusivamente i contenitori e le attrezzature fornite alle utenze dal soggetto gestore del servizio. I condomini con un numero superiore a 7 utenze dovranno utilizzare i bidoni carrellati forniti da ASE”.

“A far data dai 22.06.2020 tutte le utenze domestiche e non domestiche nel Comune di Manfredonia, che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani secondo il vigente regolamento comunale in quanto non contrastante con la normativa sopravvenuta, ricadenti nelle Zona “Case Sparse” C4_2 e C4_3, come meglio indicato nelle allegate planimetrie allegato, hanno l’obbligo di conferire detti rifiuti al servizio pubblico di raccolta in forma separata per frazioni omogenee, secondo zone, sistemi, modalità e tempistiche specificate nei prospetti allegati”.

“A far data dal 27.06.2020 non saranno più presenti i cassonetti stradali precedentemente posizionati e fruibili presso le strade e le aree pubbliche ricadenti nella Zone “Case Sparse” C4_2 e C4_3, come meglio indicato nelle allegate planimetrie allegato, pertanto, a partire dalla medesima data, per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta possono essere utilizzati esclusivamente i contenitori e le attrezzature fornite alle utenze dal soggetto gestore del servizio”.

“Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze deve avvenire in conformità alla presente ordinanza ed alle modalità e tempistiche indicate negli appositi opuscoli informativi e nei calendari forniti dal gestore del servizio allegati alla presente ordinanza e parte integrante della stessa. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire di norma su area pubblica esponendo i contenitori, solo negli orari consentiti ed in maniera ordinata, nelle immediate vicinanze del singolo numero civico, posizionandoli sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, etc.), in luogo accessibile ai mezzi di raccolta. Una volta svuotati, i contenitori vanno ritirati a cura delle Utenze. E’ assolutamente vietato l’abbandono dei bidoni carrellati e dei contenitori suI suolo pubblico.”

“Negli orari diversi da quelli consentiti per il conferimento i contenitori dovranno essere tenuti all’interno dei condomini o dei fabbricati, ovvero nelle aree private o di pertinenza degli edifici. I contenitori dedicati alla raccolta porta a porta – sia mastelli che bidoni “carrellati” – devono essere esposti in condizioni di normale cura ed igiene, restando a carico dell’utente affidatario la relativa pulizia e disinfezione periodica dei mastelli ed a carico dell’A.S.E. S.p.A. la pulizia e disinfestazione periodica dei bidoni carrellati. In ciascuna giornata della settimana gli utenti devono consegnare esclusivamente la frazione di rifiuti oggetto di raccolta in quella specifica giornata, rispettando il calendario di raccolta che verrà distribuito dal gestore ed utilizzando, per il conferimento, i contenitori ricevuti; saranno ritirati dal gestore solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta prevista per la giornata”.

“In presenza di contenitori/sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, ASE non raccoglierà i rifiuti provvedendo: • alla segnalazione all’utenza interessata con applicazione sul contenitore/sacco di un apposito adesivo di non conformità; l’utenza sarà tenuta a ritirarlo, e a conferire nuovamente i rifiuti in modalità corretta; • all’archiviazione dei dati relativi alle irregolarità rilevate. Nel caso di reiterazione del conferimento non conforme, la ditta segnalerà l’Utenza responsabile ai fini dell’applicazione delle sanzioni più avanti previste. È consentito tutti i giorni conferire i rifiuti potenzialmente pericolosi (farmaci scaduti, siringhe, batterie ecc.) negli appositi contenitori distribuiti presso i corrispondenti esercizi commerciali (farmacie, negozi di materiali elettrici, ecc.) ovvero presso i centri comunali di raccolta (isole ecologiche); presso quest’ultimi sarà possibile conferire gli abiti usati. I rifiuti ingombranti e voluminosi, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (R.A.E.E.), e gli scarti verdi vanno conferiti nelle isole ecologiche oppure consegnati al gestore del servizio che provvederà a ritirarli a domicilio previa prenotazione da effettuare telefonicamente.

“L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto dettato dalla legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo dì € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge.”

“L’inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e voluminosi, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (R.A.E.E.), e gli scarti verdi saranno punite con l’ammenda € 1.000,00, secondo quanto previsto dalla D.G.C. n.172 del 12.08.2010”.

“L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell’art, 192 del D.Lg. 152/06, e sanzionato secondo le modalità ivi previste. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nelle rispettive qualità, già appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall’art. 13 della L. 689/1981. Si intendono abrogate le disposizioni contenute in precedenti atti comunali eventualmente contrastanti con la presente ordinanza. Resta impregiudicato ogni eventuale adeguamento della presente ordinanza, nelle more di una più organica regolamentazione, in relazione a possibili modifiche nelle modalità di svolgimento del servizio oltre che alle previste estensioni dello stesso, le quali saranno oggetto di ordinanze integrative della presente”.

“Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Puglia, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune”.