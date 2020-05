Manfredonia, Ti piace il gelato al cioccolato? Da Bramanthe ci sono più di sedici tipi di cioccolato

Quando si parla di gelato, il cioccolato è uno dei gusti preferiti da grandi e piccini, un grande classico della tradizione italiana, che non può mancare nelle gelaterie artigianali di qualità. Pensate che da Bramanthe ci sono ben sedici tipi di cioccolato diversi, tra i migliori d’italia.

Della sua storia sono in tanti a saperne: di quelle leggende che si porta dietro, di quell’ essere considerato gradito agli Dei e, per questo, parte dei rituali a loro dedicati, e pure di quel suo trasformarsi, nel corso di secoli, da bevanda speziata a bevanda e cibo dolce; anzi, il Dolce per antonomasia.

Devono passare secoli affinché, una volta arrivata in Europa, quella bevanda scura, densa ed amara, consumata in origine dagli Aztechi ed i Maya che, per primi ne raccontano le tante proprietà, si trasformi in una pasta dolce e suadente.

Dapprima cibo esclusivo dei nobili di mezza Europa poi, entrato nell’ uso comune, il cioccolato mette tutti d’accordo.

Immancabile sui banconi delle pasticcerie in tutte le sue varianti – bianco, al latte, fondente, aromatizzato, barretta o pralina – il cibo degli Dei ha fatto la storia anche della gelateria italiana. Insomma, se vi piace il cioccolato, è d’obbligo passare da Bramanthe.

Alla base della notorietà di Bramanthe c’è la ricerca di materie prime d’eccezione. Ingrediente principale è il latte, “che in parte acquistiamo da produttori locali, ed in parte da una fattoria della zona” (come ci raccontano). Da Bramanthe sono presenti più di cento gusti diversi, tra cui i sedici dedicati al cioccolato. Una delle specialità al cioccolato è un mono origine fondente all’ 85% del Perù.

Messaggio promozionale