Manfredoniana sul TG1 “Contro il Covid, l’arma più efficace è il mio cuore. Presto ci riabbracceremo”

Bologna – Manfredonia, 14 maggio 2020. “Alcuni mostrano paura, sfinimento, resa, altri guardandoti negli occhi voglia di lottare e gratitudine., non siamo meri esecutori, ma scendiamo in campo con l’arma più fragile ma la più efficace che possa esistere

Chi parla a StatoQuotidiano è Joci (Jocineia) Murgo, nativa di Foggia, ma residente a Manfredonia, 25 anni, laureata in Scienze infermieristiche, infermiera della terapia intensiva Covid-19. “E non ho paura”, specifica.

La lettera. “Il mio lavoro mi rende ogni giorno orgogliosa e non mi intimorisce affatto, anzi mi rincuora poter aiutare allietando la degenza drammatica dei pazienti. Il mio lavoro è una passione, come tale mi coinvolge, al di là dell’ambito ospedaliero. La stessa ha però una genesi precisa. Ricordo infatti che grazie ad un’esperienza di volontariato promossa dalla mia scuola superiore ho scoperto la volontà di prendermi cura del prossimo, confermata dall’esperienza diretta durante il tirocinio in ospedale. Può sembrar strano, l’ospedale è diventato il mio posto preferito”.

“Adoro lavorare e stare tra i miei soldati”

“Adoro lavorare e stare tra i miei soldati, perché sì, i veri soldati che combattono tutti i giorni sono i miei pazienti, i quali, durante la degenza mi regalano le loro storie e le loro emozioni che mi permettono di riflettere su quanto non bisogna dare nulla per scontato. A laurea conseguita c/o l’università degli studi di Ferrara, ho iniziato a lavorare sin da subito a Reggio Emilia, prima in ospedale e poi in una clinica privata. A febbraio ci fu stato il primo caso di covid all’interno della clinica, la paura era diventata tangibile, svanita però con il riscontro negativo del tampone a cui siamo stati sottoposti”.

“Dopo quel caso isolato la mia clinica ha rappresentato per noi tutti un posto felice, rispetto alla situazione critica nel resto d’Italia. Ciò permetteva alla mia famiglia di non preoccuparsi e di sapermi lontana dal virus. Ad aprile mi arriva un’e-mail dal Sant’Orsola di Bologna con proposta d’assunzione immediata per l’emergenza COVID-19. E’ stata dura. Dovevo scegliere se rimanere nella stabilità e la sicurezza della mia clinica, o intraprendere una strada che sapevo mi avrebbe cambiata per sempre. Così ho deciso di ascoltare la mia “coscienza” e fronteggiare l’emergenza ponendomi in prima linea.

“Non vedo la mia famiglia da quattro mesi e chissà ancora per quanto tempo non potrò tornare nella mia amata Manfredonia”

L’impatto è stato forte e le emozioni sono state varie. Per la prima volta ho avuto paura, di non essere all’altezza di tutto quel dolore, di non riuscire ad essere un supporto per loro. La prima sfida è stata lavorare con le tute. La divisa che diventa un tutt’ uno con la pelle grazie al sudore che piano piano dalla testa scivola lungo tutto il corpo, i tre paia di guanti che non ti permettono di sentire il loro calore, la visiera che comprime le tempie, ti segnano il viso e le maschere che non ti permettono di respirare. Spesso ti ritrovi ad avere fame d’aria, ma resisti perché sai che l’importante è rimanere calmi, respirare lentamente, e che come sempre ce la fai. Tutti questi dispositivi di protezione ci proteggono ma inevitabilmente ci allontanano, ma ciò che ci fa sentire vicini è l’obbiettivo comune, salvare vite umane. La determinazione e la voglia che abbiamo noi tutti di lottare per sconfiggere il nemico invisibile. Nonostante tutto, non mi pento affatto della mia scelta, mi ha dato modo di prestare più attenzione allo sguardo delle persone. Alcuni mostrano paura, sfinimento, resa, altri guardandoti negli occhi voglia di lottare e gratitudine. Posso dire che amo il mio lavoro, non siamo meri esecutori, ma scendiamo in campo con l’arma più fragile ma la più efficace che possa esistere, il cuore. Ognuno di loro, giorno dopo giorno trasforma la nostra vita, arricchendola di vittorie e aimè anche di sconfitte. Questa mia scelta inevitabilmente è costata sacrifici. Non vedo la mia famiglia da quattro mesi e chissà ancora per quanto tempo non potrò tornare nella mia amata Manfredonia. Per adesso rimango fiduciosa che con l’impegno di tutti, tutto questo, passerà! Joci”.

