Open call fotografica sul territorio italiano all’epoca del lockdown

Bari, 14 maggio 2020. Lacomunica che la(DGCC) del MiBACT, preso atto della necessità di revisionare il, ha attivato una sinergia con la Triennale di Milano e il MUFOCO Museo di Fotografia Contemporanea e ha apportato le necessarie integrazioni al bando, per declinarne meglio finalità e obiettivi.

Il progetto REFOCUS nasce dall’esigenza di realizzare un percorso di indagine e documentazione durante la Fase 1 del lockdown, attraverso la produzione di un racconto fotografico sul vuoto e sulla sospensione nelle città, nei paesaggi naturali e antropici, nonché sulle modalità di vita e di riorganizzazione di spazi, società, lavoro e tempo libero.

Le sostanziali novità, rispetto al bando lanciato il 28 aprile 2020, sono:

– il riconoscimento economico di 2.000 euro per ciascuno dei venti autori selezionati al lordo di IVA e di ritenute fiscali e previdenziali, quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione delle immagini per la pubblicazione online e/o cartacea;

– la proroga della data di scadenza del bando al 10 giugno 2020;

– la possibilità, per chi avesse già inoltrato il materiale, di integrare o ripresentare una nuova proposta entro i termini previsti.

Nell’integrazione, pubblicata sul sito ufficiale della DGCC, si precisa che il bando è aperto a fotografi, artisti e ricercatori visivi (maggiorenni e under 40 alla data di scadenza del bando) e che la Commissione di valutazione sarà composta da un rappresentante della DGCC e da un rappresentante della Triennale o del MUFOCO e da tre esperti di chiara fama nell’ambito della cultura contemporanea, scelti congiuntamente con i partner del progetto. Si precisa, inoltre, che il bando mira a sostenere la produzione culturale e l’attività degli artisti, sottolineandone il ruolo fondamentale all’interno della società, e a costituire un archivio visivo legato alla memoria pubblica e collettiva connessa a questo irripetibile momento storico.

Con l’obiettivo di valorizzare l’intero progetto e i suoi autori, la DGCC si impegna inoltre a produrre una mostra dei lavori selezionati che sarà ospitata presso La Triennale di Milano nel corso del 2021. La produzione delle opere sarà a carico della DGCC e le modalità di presentazione saranno concordate con gli autori e la direzione scientifica del progetto. Una selezione delle opere prodotte, operata d’intesa con i singoli autori, potrà essere acquisita ed entrare a far parte delle collezioni del MUFOCO a conclusione di tutto il progetto.

È possibile scaricare il bando e i suoi allegati, comprensivi dell’integrazione, al seguente link: http://www.aap.beniculturali.it/Bando_Refocus.html

Per chiarimenti o ulteriori informazioni scrivere a: dg-aap.servizio2@beniculturali.it