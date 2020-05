Raffaele Fitto contro MIchele Emiliano su agricoltura, sanità e Covid-19

“La gestione del Psr è stata disastrosa, ha innescato contenziosi innumerevoli e la sentenza del Tar sancisce questo stato di cose”.ricorda quello che è successo con la sentenza del Tar pubblicata il 12 maggio che ha annullato la graduatoria della misura 4.1 A del piano di sviluppo rurale. L’eurodeputato sottolinea anche i due “interim” tenuti dal governatore Emiliano all’agricoltura e alla sanità, che ritiene una “anomalia”.

Trova inoltre “grave ed improprio” che alla sue critiche a proposito di Puglia ed emergenza Covid-19 abbia risposto il prof. Lo Palco. Nella distinzione dei ruoli fra tecnici e politici, Fitto vorrebbe che si rispondesse su base politica. Com’ è noto il governatore Michele Emiliano – ma anche il Veneto, la Campania e la Liguria- vorrebbero che per le regionali si votasse a luglio. Per quello che potrebbe essere un ipotetico candidato di Fdi, sebbene il tavolo sia nazionale, la risposta è che, “se si decidesse per l’estate, si dovrebbe stabilirlo subito per dare a tutti il tempo di organizzarsi”.

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/20_maggio_14/da-fitto-frontale-emiliano-lui-assessore-hobby-077f8122-95b8-11ea-9c78-522dcc7f6320.shtml