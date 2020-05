Regionali Puglia: Salvini, elezioni? Prima superare emergenza Covid

(AGI) – Bari, 14 mag. – “Prima di pensare alle elezioni regionali dobbiamo affrontare l’emergenza, che si voti a luglio o in autunno rispetto ai problemi delle persone e’ una questione marginale“. Lo ha detto il leader della lega, Matteo Salvini, rispondendo ad un domanda del direttore di Radionorba Notizie, Maurizio Angelillo. “Per fortuna – ha detto Salvini – in Puglia il virus e’ stato meno infame che altrove perche’ altrimenti con la struttura sanitaria e ospedaliera ereditata in questi anni vi sarebbero stati problemi pero’ continuiamo a usare la testa e andiamo avanti con prudenza, prima risolviamo i problemi della gente, dei lavoratori, di chi non sa come e se riprendere la propria attivita’ poi parliamo di elezioni regionali: non penso che se invece di votare in estate si voti in autunno ci siano particolari problemi. Come Lega e come centrodestra – ha detto Salvini nell’intervista – stiamo lavorando alla squadra e soprattutto al programma dove parliamo di infrastrutture viabilita’ turismo agricoltura, e’ notizia di questi giorni che sono stati bloccati centinaia di milioni di euro di finanziamenti agli agricoltori pugliesi perche’ in Regione hanno sbagliato qualcosa o non ci sono finanziamenti per la xylella per il reimpianto degli ulivi, la nostra squadra comunque e’ quasi pronta” .