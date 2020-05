Salvatore Onorati “Dimissioni Antonio Nigri? Se vere, amarezza”

, 14 maggio 2 020. “Da una testata locale apprendo delle improvvise dimissioni del direttore sanitario della nostra Asl., un po’ di amarezza per avere perso un interlocutore serio e professionalmente valido”.

“Con Antonio Nigri abbiamo avuto occasione di condividere sia tempi della professione che quelli della politica, pur trovandoci su posizioni diverse, abbiamo costruito insieme progetti che mi hanno fatto apprezzare le capacità umane oltre che professionali. Resto in dubbio che possa non essere vero, se lo fosse sarebbe un’altra perdita per la nostra già fin troppo schiaffeggiata provincia”. Così sui social il dr. Salvatore Onorati.