Silvia Romano, Al Shabaab nega le affermazioni di Repubblica

Al-Shabaab ha smentito una dichiarazione di uno dei giornali italiani di aver intervistato il portavoce dello sceicco Ali Dhere“. E’ quanto riporta SomaliMemo.

, 14 maggio 2020. “

“Il quotidiano italiano La Repubblica ha dichiarato di aver intervistato il portavoce di Al-Shabaab, lo sceicco Ali Dheere, che secondo il giornale aveva confermato il rilascio della figlia di Romano Agnese. Il quotidiano La Repubblica ha aggiunto che un portavoce del movimento gli aveva detto che milioni di dollari in riscatto sarebbero stati pagati da Romano Aisha e sarebbero stati ‘acquistati con le armi per continuare la jihad’, afferma il giornale. Ma l’Ufficio Informazioni di Al-Shabaab ha affermato che l’intervista era falsa e non aveva basi in nessuna intervista con lo sceicco Ali Dheere.

“Non c’è stata nessuna intervista con il portavoce dei media per i media generali sul caso di Romano e sul quotidiano italiano La Repubblica pubblicato dal giornale”, ha detto il funzionario a SomaliMeMo. (…) “Il funzionario che ha parlato con SomaliMeMo ha descritto la falsa dichiarazione di La Repubblica come una spinta delle politiche razziste in Italia che negli ultimi giorni hanno fatto attacchi verbali e minacce alla donna musulmana Aisha. Romano ha annunciato che si è convertita all’Islam e indossa un velo all’aeroporto di Roma. Non è la prima volta che i media occidentali riportano false affermazioni di responsabilità da parte dei mujahideen di al-Shabaab, che hanno spesso mirato ai mujaheddin o ai loro interessi politici”.