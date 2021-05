Attività edile abusiva a Margherita, CC Forestali Manfredonia denunciano 2 persone

Foggia, 14 maggio 2021. Lo scorso 12 maggio 2021, a seguito di accertamento su un cantiere edilizio i militari della stazione CC forestale di Manfredonia hanno deferito il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori e la proprietaria di un lido nonché titolare di una concessione demaniale, per attività edilizia abusiva su area demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico per avere gli stessi realizzato senza alcuna autorizzazione: un terrapieno in sabbia di riporto, aver posato in opera n. 23 plinti di fondazione in cemento, aver costruito 2 muretti a secco e aver realizzato una struttura in cemento prefabbricato.

I militari hanno proceduto al sequestro delle opere sopra indicate nonché alle porzioni di terreno demaniale e privato su cui erano state realizzate.

L’attivita’ dei carabinieri forestali continua nella salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale della Provincia di Foggia per scongiurare attività illecite a danno dell’ambiente.