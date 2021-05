Covid, deceduto Sovrintendente Capo di P.S. in pensione di San Severo

San Severo, 14/05/2021 – (gazzettasansevero) Il Covid miete ancora un’altra vittima, Michele Palumbo, avrebbe compiuto 62 anni nella giornata di domani. Michele Palumbo Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in pensione, era molto stimato fra i suoi colleghi e conosciuto in città. Un passato a Trapani in servizio nella Squadra Mobile, poi in seguito presso la Questura di Foggia e verso la fine degli anni ’80 venne impiegato presso il Commissariato di Polizia di San Severo. I colleghi ricordano Palumbo come un “poliziotto di altri tempi” che non aveva paura di nessuno. (gazzettasansevero)