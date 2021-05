Foggia, Germinio: “Con il Bari una partita fuori pronostico”

E’ tempo di conferenza per Gabriele Germinio, difensore centrale dei rossoneri, che analizza la stagione appena conclusa e presenta il derby col Bari.

“Il mio personale bilancio è molto positivo, considerando tutto ciò che è successo ad inizio stagione ed i risultati raggiunti con largo anticipo. Merito di tutti, del sacrificio e della voglia di un gruppo caparbio e grintoso. Siamo consapevoli che affronteremo una squadra forte e motivata come il Bari, sicuramente costruita per un campionato diverso dal nostro. Il derby? Ci arriviamo con serenità, siamo consapevoli di quanto sia importante per la società, i tifosi e l’intera città, non servono particolari stimoli o motivazioni, sappiamo benissimo cosa significa.

E’ una partita fuori pronostico, ci arriveremo convinti di poter fare bene. Cosa significa giocare nel Foggia? Ti fa capire se puoi fare il calciatore o no”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920