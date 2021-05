Foggia, papà di Donato “Non vogliamo vendetta ma giustizia”

Foggia, 14/05/2021 – (lapresse) “Non chiediamo vendetta, è un sentimento che non ci appartiene, vogliamo giustizia, ma sopravvivere alla morte di un figlio è atroce”.

E’ l’appello consegnato a LaPresse da Giuseppe Monopoli, il papà di Donato, 26enne di Cerignola (Foggia), morto l’8 maggio 2019, sette mesi dopo l’aggressione avvenuta in una discoteca di Foggia, la sera del 6 ottobre 2018.

Con l’accusa di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, sono stati rinviati a giudizio due ragazzi di Foggia, coetanei della vittima, rimessi in libertà dopo tre giorni in carcere e quattro mesi ai domiciliari. La difesa ha ottenuto il processo con rito abbreviato, all’esito dell’udienza preliminare che si è svolta davanti al gup del tribunale di Foggia. E’ stata rigettata l’opposizione degli avvocati che in giudizio rappresentano i genitori e i fratelli di Donato Monopoli, Franco Menna e Rosario Mario del foro di Foggia, costituiti parte civile. I penalisti avevano fatto riferimento alle nuove disposizioni di legge secondo cui non è ammissibile il rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo. Per il gup, il fatto è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge. La discussione è stata fissata al 22 maggio prossimo.

“Non ci aspettavamo l’abbreviato, ma il giudice così ha deciso”, dice Giuseppe Monopoli. “Adesso attendiamo l’udienza e ci auguriamo che ci sia una pena giusta per chi ha aggredito Donato per futili motivi. “Sono cose che non devono capitare a nessuno: il dolore è troppo grande”, prosegue.

“Donato non andava in discoteca, usciva poco, lavorava sodo nel negozio di infissi e porte blindate di famiglia a Cerignola perché voleva diventare un bravo imprenditore”, racconta il papà del ragazzo. “Quella sera è stato un caso: ha accompagnato un suo amico rientrato dalla Spagna e sono finiti in quella discoteca. Cosa è successo lo abbiamo letto nelle carte dell’inchiesta”, spiega. “Nostro figlio è stato aggredito solo perché aveva tentato di fare da paciere tra due gruppi, uno dei quali aveva detto ‘Qua stiamo a Foggia’, dopo aver visto gli amici di Donato parlare con delle ragazze. L’hanno pestato e mio figlio è finito in ospedale. Ha lottato con tutte le sue forze sino a quando ha potuto”, prosegue. (LaPresse)