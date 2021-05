In provincia e in città, la crisi al comune di Foggia vista dal centrodestra

(STATOQUOTIDIANO, ore 22). Foggia, 14 maggio 2021. Il terremoto al Comune di Foggia, l’ultimo consiglio comunale andato deserto, le dimissioni di Landella.

Sul tema di una crisi che riguarda vari fronti, incartata nella ricerca di numeri e coordinamento, appesa alle sporadiche dichiarazioni dei consiglieri, surroganti compresi, abbiamo ascoltato il parere di alcuni ex sindaci di centrodestra e consiglieri comuni di area, da Foggia alla provincia.

Antonio Giannatempo, ex sindaco di Cerignola: ” Al posto di Landella rimetterei il mandato nelle mani della gente, non c’è più rapporto fiduciario nella maggioranza, le idee non riescono a confrontarsi in un momento di grande importanza per la programmazione con il Recovery Plan. Se arriva un commissario prefettizio (quello che non auguro assolutamente a un comune, tanto più in questa fase, è lo scioglimento per infiltrazione mafiosa), può preparare gli atti, in campagna elettorale possono essere parametrati i programmi sulle esigenze della città, quale miglior della campagna elettore. Credo che si farà in tempo. Auguri alla città di Foggia!”

Sulla tempistica fra eventuale scioglimento e le urne non si pronuncia Paolo Agostinacchio: “E’ una questione da studiare anche perché non conosciamo il dies ex quo si parte per far dei calcoli. Per quanto riguarda Landella non discuto le dimissioni la cui valutazione farò se le avrà ritirate o meno. Quello che si nota è un grande deficit di politica in questa fase, i consiglieri devono far capire cosa voglio fare, anche lo scioglimento, ma devono dirlo con un documento politico. Quello a cui stiamo assistendo non è un bello spettacolo, non mi piace questo “ni”, dicano a un elettore di centrodestra cosa intendono fare perché sembra che le decisioni siano delegate a singoli consiglieri o siano collettive, gli elettori hanno diritto di conoscere le scelte e i motivi, anche per ripresentarsi da candidati alle urne, invece si ha una generale impressione di debolezza”.

Dino Tarantino, ex sindaco di Orta Nova. “Conosco personalmente Franco, non si aspettava una situazione del genere. Una squadra che vince – e lui ha vinto dalle primarie al secondo mandato- deve solo amministrare, se ci sono altre questioni questo spiazza tutti. Penso che se non si dà una svolta questo danneggia tutto il centrodestra anche perché è chiaro che intorno al sindaco di Foggia si è puntato molto. Potrei azzardare a dire ‘meglio andare al voto’, se torna a governare, però,non si può sbagliare più nulla. Il centrodestra deve fare sintesi e trovare una persona al di sopra delle parti, anche se non sono di Foggia so che il centrodestra ha molte risorse, come il centrosinistra. Poi si sa, alle amministrative si vota la persona ma dal terremoto politico avvenuto a Foggia sono emerse delle st……e che non premiano il centrodestra. La strada di Bignami è quella giusta”, dice l’esponente di Fdi.

Gianfranco Fariello, foggiano, coordinatore provinciale di ‘Cambiamo’. “Credo che non ci siano più le condizioni per andare avanti, capisco il voler esserci a tutti i costi ma non credo che abbia più la maggioranza. Magari tira fuori dal cilindro qualcosa, ne abbiamo viste tante di situazioni. La provincia questa situazione la vive molto male, tanto più in questo periodo di pandemia segnato da molti problemi”.

Rosa Caposiena, consigliera comunale di S. Severo: “Dal punto di vista politico mi sembra che Landella non abbia più le condizioni per andare avanti, anche perché un capoluogo di provincia ha bisogno di essere governato con serenità, ha bisogno di governabilità. I consiglieri comunali hanno risentito molto delle vicende giudiziarie nel regolare svolgimento dell’attività amministrativa, in termini di credibilità ne risente tutti il territorio, e speriamo che non arrivi il peggio. Non ha senso questo accanimento terapeutico a continuare. Se nemmeno con la giunta tecnica si sono presentati i consiglieri in aula, credo che non ci sia speranza”.

Nunzia Canistro, consigliera comunale a S. Giovanni Rotondo: “Sono molto dispiaciuta di quello che sta avvenendo, la nostra provincia non merita di essere bistrattata in questo modo, c’è sgomento. Io penso che bisogna aspettare, oggi qualunque giudizio sull’amministrazione Landella è affrettato, è bene che la magistratura continui a fare chiarezza. Per esperienza dico che alcune gogne mediatiche hanno distrutto le persone, il mio giudizio è prudente, non voglio essere come tutti quelli che danno sentenze. Conosco Franco e ha avuto successo, la volontà popolare è stata da lui rappresentata”.

Michele Consalvo, di Fi, è stato candidato sindaco a Lucera nel 2019. “Esprimo un punto di vista da cittadino, mi sembra strano che ci sia stato un fuggi-fuggi generale in questa fase al comune di Foggia, l’impressione è che mentre Landella cerca di tenersi in piedi ai cittadini qualcosa non quadra. Se si ostina a continuare oltre i numeri, che segnale vuole dare? Dimettersi può voler dire “avete ragione”, continuare in questo clima può esser una strategia del tipo ‘io ho provato a tenere in piedi l’amministrazione, sono gli altri che mi hanno fatto cadere’. Sembra che nessuno voglia prendersi questa responsabilità mentre i partiti politici non appoggiano più i tecnici. Perché?”.

A cura di Paola Lucino, 14 maggio 2021