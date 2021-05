Mascherine anti Covid non conformi, maxi sequestro in Puglia

Bari, 14/05/2021 – (ansa) La Guardia di finanza ha sequestrato a Monopoli (Bari) 670 mascherine Ffp2 non conformi che venivano vendute in un negozio in cui sono stati scoperti due lavoratori stranieri clandestini, impiegati senza un regolare contratto.

I dispositivi di protezione individuale sequestrati riportavano un falso marchio CE senza avere mai ottenuto una certificazione di conformità da parte degli organismi competenti.

Tra i prodotti sequestrati anche termometri e saturimetri sprovvisti delle indicazioni minime in lingua italiana previste dal codice del consumo. I lavoratori, due cinesi risultati clandestini, sono stati denunciati. Per il datore di lavoro e titolare dell’esercizio commerciale è scattata, oltre alla denuncia per il reato di frode in commercio, anche quella per aver favorito la permanenza in Italia dei due clandestini ed averli impiegati come lavoratori in nero. (ansa)