Per gli amanti del vinile, tutti alla libreria Velasquez. Ricordando Marcello Caputo

(STATOQUOTIDIANO, ore 22). Foggia, 14 maggio 2021. Che le librerie siano luoghi in cui si custodisce la memoria, potrebbe essere un’affermazione abbastanza ovvia. Tra gli scaffali fanno capolino riflessioni e biografie di autori del passato (e del presente), e perdersi in quelle pagine significa visitare un mondo che non esiste più. Uomini e donne più o meno illustri, la cui vita ha meritato di essere raccontata in una storia.

O magari personaggi comuni, buoni e solitari, circondati da pochi amori, una manciata di amici di vecchia data, ed un sorriso mite e buono, aperto di fronte ad un mondo che non sempre ne ricambia l’affetto.

Ed è per questi uomini dalle storie più comuni che la libreria sperimenta modi nuovi di divulgare la memoria. Una libreria come la Velasquez di Foggia, che ospiterà un momento lungo un giorno (dalle 11 alle 20 del 15 maggio) per ricordare Marcello Caputo, ascoltare i suoi vecchi vinili e poi metterli all’asta. Perché «Nessuno ci può togliere quello che abbiamo ballato», come recita la locandina che invita quanti lo conobbero a commemorarlo e acquistare un pezzo in suo ricordo. L’idea è di Michele Esposto ed il ricavato sarà devoluto ai Fratelli della Stazione.

Marcello Caputo amava moltissimo la musica e questa sua ininterrotta passione ha continuato a tenerlo sempre vicino ai giovani, sui cui gusti non ha mai smesso di sintonizzarsi. Possedeva moltissimi vinili e numerosi cd vintage da lui creati e catalogati.

Era solo, la sua ricchezza erano i pochi amici. Sono dunque loro (Esposto soprattutto) a raccogliere la staffetta di ciò che più lo emozionava, facendo memoria attraverso la divulgazione della sua musica. Una divulgazione che sarà ascolto condiviso e ricordo, momento buono per stare insieme, oltre che l’occasione per portare a casa qualcosa che è stato suo, e che può continuare a vivere solo nelle mani di altri.

“In libreria metteremo dei piatti su cui far girare i dischi di Marcello», spiegano alcuni degli organizzatori. «Lui era un grande conoscitore, e noi potremo imparare di più sui suoi gusti. L’idea è quella di riunire i suoi amici, arrivando a più persone possibile, per fare in modo che tutti possano avere qualcosa di lui. Sarà un modo per rivedersi e salutarlo insieme».

Gli amici parlano della libreria come di un luogo caro a Marcello, un posto che gli piaceva e che frequentava. «Lo abbiamo scelto per questo. Lui faceva una vita piuttosto ritirata negli ultimi tempi, ma la musica era il suo modo per comunicare, la sua cifra principale, ciò che lo connotava».

«Ho accettato volentieri questa proposta di Michele Esposto»; commenta Francesco Berlingieri titolare della Libreria Velasquez. «Ho conosciuto Marcello Caputo durante un primo maggio per una partita del Foggia. Ricordo che smettemmo presto di guardare la partita e il concertone del primo Maggio, per passare ad un concertone del 93. In quel momento mi accorsi che era un profondo conoscitore di musica, e fu naturale chiedergli di fare serate da dj resident».

E ancora: «Abbiamo continuato a frequentarci anche in questa libreria. Ha partecipato a tante iniziative, con il suo sguardo che non era mai convenzionale, ma sempre critico, uno sguardo che aggiungeva qualcosa alla tua visione del mondo. Oltre al patrimonio di vinili c’è anche quello dei suoi quadri».

«Gli dedichiamo una giornata per ascoltare la sua musica, chiamare i suoi amici e gli amanti del vinile. Acquistare ad un prezzo simbolico il disco di una collezione privata di una persona che non c’è più, significa portarsi a casa un suo ricordo. Da tre giorni ho i vinili in libreria e li stiamo trattando come una reliquia. Toccarli è mettere le mani nella vita di un uomo, nei suoi trascorsi. È importante. La libreria è uno spazio pubblico aperto alla città, non soltanto alle iniziative editoriali. Una giornata come quella di domani corrisponde alla mia idea di libreria. Questa per Marcello Caputo è un’iniziativa che mi sta molto a cuore».

Tutti alla Velasquez dunque. In via XXV Aprile. Sarà come una piccola festa.

E Berlingeri ha ragione, le librerie sono memoria vivente, non solo di autori del passato (e del presente), ma anche dei concittadini che non ci sono più.

A cura di Modesta Raimondi, Foggia 14 maggio 2021