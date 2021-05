San Severo, Lega e FdI: “Miglio e l’amministrazione restituiscano ai cittadini i soldi percepiti”

San Severo, 14 maggio 2021. La segnalazione protocollata dal Consigliere Giuseppe Manzaro e destinata agli organi di controllo denuncia una situazione gravissima, se appurata, e cioè che gli amministratori comunali (Sindaco, assessori, consiglieri) avrebbero percepito per 5 mesi indennità superiori a quelle previste dalla legge.

MENO ABITANTI, MENO INDENNITA’. E INVECE… «Secondo i dati Istat – si legge nella segnalazione indirizzata a Palazzo Celestini, ma anche a Corte dei Conti e Prefettura –, San Severo alla data del 31 dicembre 2019 è scesa al di sotto dei 50mila abitanti, contando 49.496 residenti». Un decremento, quello del 2019, che quindi dal gennaio 2021 avrebbe meritato una riduzione tabellare delle indennità a sindaco, assessori, ma anche consiglieri comunali. Adeguamento, che non è stato effettuato, quindi il Comune eroga mensilmente emolumenti superiori in base alla vecchia categoria demografica.

La magistratura contabile, sul tema, opta per “rapportare le indennità di funzione ad una popolazione, intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico”, fissando il termine “dinamico” al dato demografico del penultimo anno e cioè 2019.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ CHIUSE PER COVID | Gianluca Orlando -Segretario Cittadino della Lega- e Antonella Zuppa-componente dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia-, hanno le idee molto chiare sul da farsi e su come possano essere utilizzate queste risorse. «Innanzitutto si adeguino le tabelle per i mesi successivi, per non continuare a sbagliare». Poi serve che quelle somme già erogate vengano restituite e rientrino nelle casse comunali in maniera chiara e trasparente, magari con un fine specifico, attuale ed utile.

«Si crei un vero e proprio capitolo di bilancio comunale, che serva a sostenere le categorie che hanno dovuto chiudere l’attività nei mesi del lockdown come ristoranti, pizzerie, bar, parrucchieri, centri estetici e palestre. Invochiamo serietà dalla maggioranza Miglio e non vorremmo che quei soldi, vengano utilizzati erroneamente e una volta usciti dalla porta rientrino dalla finestra attraverso maggiori rimborsi spese, o attraverso l’affidamento di incarichi, consulenze e lavori sottosoglia. I cittadini che hanno deciso di rimanere a San Severo, in un momento così difficile, hanno bisogno di un forte segnale di trasparenza e supporto per la ripartenza dell’economia reale in città».

Gianluca Orlando

Segreteria Lega San Severo

Antonella Zuppa

Componente dell’assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia