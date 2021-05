Scuole chiuse a Foggia il 15 maggio quando passerà il Giro d’Italia (foto)

Sarà sospesa a Foggia l’ attività didattica in presenza di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio cittadino, per il giorno 15 maggio 2021. Lo dispone un’ordinanza sindacale preso atto delle risultanze in sede di riunioni ed incontri inter-istituzionali e comunali in relazione alla manifestazione del Giro d’Italia.

In queste riunioni è stata prospettata l’esigenza della chiusura al fine di evitare problematiche al trasporto scolastico, al traffico, alla sicurezza pubblica e alla gestione dell’evento, attesa anche l’eccezionalità della manifestazione ciclistica che interessa un vasto perimetro urbano e l’importanza nazionale dell’avvenimento.

L’evento è previsto in assenza di pubblico in ragione delle misure restrittive vigenti in materia di contenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19, e costituisce, per la straordinaria e tradizionale popolarità, un fattore di forte richiamo per la popolazione. Pertanto, si legge nell’ordinanza, “richiede l’adozione di misure complementari finalizzate a meglio assicurare la mitigazione di fenomeni di assembramento”.