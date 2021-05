Tentata estorsione a imprenditore di Manfredonia, conferma condanna per montanaro

Bari, 14 maggio 2021. “Nel caso in esame il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione dei fatti differente, operazione non consentita in sede di legittimità (..)”.

Con sentenza di recente pubblicazione (con data udienza 18.03.2021), la Corte di Cassazione di Roma (Seconda sezione penale, Presidente Cammino Matilde) ha rigettato il ricorso proposto da Raffaele Iaccarino, nato a Monte Sant’Angelo il 01/05/1966 contro avverso la sentenza del 22/02/2019 della Corte appello di Bari che, con sentenza del 22 febbraio 2019, confermava la sentenza con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Manfredonia.

Aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza il difensore di Iaccarino, eccependo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato: infatti, il certificato medico prodotto aveva specificato la natura della patologia riscontrata, nonché l’impossibilità di Iaccarino a viaggiare. Inoltre, la nullità della sentenza sussisteva anche sotto altro profilo,posto che all’udienza del 20.10.2009 (in cui era stata rigettata l’istanza di rinvio), il giudice aveva omesso di verificare la regolarità della notifica del decreto di rinvio a

giudizio e di emettere l’ordinanza di contumacia, qualificando l’imputato come contumace sia a quell’udienza che a quella del 19.1.2010, mentre all’udienza del 13.7.2010 l’imputato veniva qualificato come “libero presente”, senza che vi fosse stata la revoca della contumacia, con violazione dell’art. 420 quater cod.proc.pen”.

Ancora: “Il difensore aggiunge che la sentenza impugnata si presentava carente ed illogica anche per la conseguente mancata rinnovazione della prova richiesta, in via subordinata, con l’atto di appello ai sensi dell’art. 603 cod.proc.pen., trattandosi di prova decisiva, la cui valutazione avrebbe avuto esito risolutivo sull’accertamento dei fatti (il difensore rileva che il teste (..) era fondamentale per provare l’alibi di Iaccarino, che nella fascia oraria dalle 12.00 alle 16.00 del 22 aprile 2008 non si era mosso dal suo esercizio commerciale perché l’operazione di resettaggio del computer richiedeva un contatto continuo con il centro Vodafone ed un continuo inserimento di password)”.

Il difensore di Iaccarino aveva inoltre eccepito che la Corte aveva rigettato il terzo motivo di appello con una motivazione illogica e priva di elementi di prova, non avendo tenuto conto che, come evidenziato dalla difesa, per la tortuosità della strada era impossibile che le autovetture di Iaccarino e (l’imprenditore di Manfredonia,ndr) si potessero essere

affiancate; inoltre, la Corte di appello aveva omesso del tutto ogni valutazione sull’alibi fornito dallo Iaccarino, rilevando che il fatto si era verificato alle ore 14.10, quando il teste (..) aveva affermato che dalle ore 13.30-13.40 Iaccarino non si era mai mosso dal negozio; se la Corte avesse rinnovato l’istruttoria, vi sarebbe stato un esito risolutivo sull’accertamento dei fatti,avendo il teste (..) dichiarato all’udienza del 29 marzo 2011 di essere arrivato in negozio alle 12.30 e di essere andato via verso le 16.00 e che Iaccarino era sempre rimasto al suo fianco per eseguire le operazioni di resettaggio del computer.

Il difensore osserva che l’illogicità e la mancanza della motivazione sussistevano anche sotto altro profilo: giammai il teste (..) aveva riferito di conoscere Iaccarino, né tanto meno aveva dichiarato le modalità e le ragioni per le quali aveva addebitato la condotta alla persona dello Iaccarino: questo dato di fatto – mancante- avrebbe dovuto indurre la Corte a valutare con estremo rigore la deposizione di (..), soprattutto alla luce della prova a discarico ed in assenza di elementi di riconoscimento dell’imputato; la deposizione della persona offesa avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell’intero compendio probatorio al fine di verificarne l’attendibilità”.

Il Procuratore generale aveva presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ritenendo il ricorso infondato, la Corte di Cassazione di Roma ha rigetta il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.