Manfredonia, apertura serale straordinaria Musei e raduno spider d’epoca

La manifestazione denominata “Gargano in Spider”, egregiamente organizzata da Gianpiero Caponi presidente del gruppo sportivo “Spider tra i Trulli” (con il patrocinio dell’Amministrazione comunale) sarà impegnata in un tour di due giorni, il primo dei quali li vedrà alle ore 16.00 in visita al museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia, ormai tappa obbligata di tutti i club e le associazioni di veicoli d’epoca.

Conclusa la visita del museo alle ore 18.30 il gruppo di 30 persone con le bellissime e affascinanti spider si dirigerà nel centro di Manfredonia per recarsi in via Stella presso la rinomata “Maison della Farrata” per gustare una buonissima farratina offerta da Nicola Pesante titolare del locale che produce delle prelibate specialità mentre le spider saranno in sosta fino alle ore 19.30 circa in corso Manfredi di fronte al Castello Svevo-Angioino nel tratto tra la chiesa Stella e l’edicola Tredicello per essere ammirate in tutto il loro fascino dagli appassionati di quei veicoli che nel ventesimo secolo hanno ammaliato tantissimi amanti delle quattro ruote.