Manfredonia, il ritorno del Luna Park: pubblicate le date

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/05/2022 – “Ciao a tutti. Notizie dicono che il Luna Park si farà quest’anno!!!!Ci teniamo aggiornati per possibili novità nei prossimi mesi”. Questo l’annuncio pubblicato quasi un mese fa sulla pagina Facebook del sito Luna Park Manfredonia.

“Finalmente dopo 2 anni ritorna il LunaPark a Manfredonia!”, scrive oggi la stessa pagina e riporta le date dell’atteso ritorno alla normalità: 28 AGO ALLE ORE 21:00 – 2 SET ALLE ORE 00:00.

Buone notizie per i tantissimi amanti sipontini delle giostre: quest’anno, dopo anni di blocchi legati all’emergenza Covid, potrebbero tornare i parchi dei divertimenti anche nella città di Manfredonia. Si spera che quest’anno, anche in virtù di un migliore gestione della pandemia e dei numeri di casi in calo, anche grazie alla bella stagione, quel momento sia finalmente arrivato.