Manfredonia, primo anniversario scomparsa Jonathan Spano

sarà celebrata una Santa Messa in suffragio, un’occasione per ricordare con la preghiera il caro Jonathan. I familiari ringraziano, sin da ora, chi vorrà unirsi nella preghiera. “Coloro che abbiamo amato non ci abbandonano mai veramente. Vivono per sempre nei nostri cuori e proiettano la loro luce radiosa su ogni nostra ombra”. (retesmash)