Manfredonia, l’eurodeputato Casanova incontra il sindaco Rotice

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/05/2022 – “C’è comprensibile rabbia nei nostri pescatori. Questo pomeriggio a Manfredonia ho raccolto paura e sconforto rispetto all’attuale situazione ma anche voglia di reagire e di fare sistema per uscire dal tunnel. Il caro gasolio è solo l’ultima delle mazzate.

La Lega è dalla loro parte. Da Bruxelles a Roma sono tante le battaglie che stiamo conducendo a difesa del comparto. E continueremo. Si tratta del nostro made in Italy per eccellenza. In troppi stanno decidendo di gettare la spugna. Non possiamo permettercelo”.

Lo riporta l’eurodeputato della Lega Massimo Casanova.