Nasce il Baby Pit-Stop presso la parrocchia di San Paolo Apostolo

Statoquotidiano.it, 14 maggio 2022. È stato inaugurato ieri il Baby Pit-Stop presso la parrocchia di San Paolo Apostolo di Foggia. L’iniziativa, nata dall’accordo Soroptimist International d’Italia (club di Foggia) e UNICEF, è in collaborazione con la Biblioteca la Magna Capitana e ha lo scopo di promuovere la cultura dell’allattamento e spazi sicuri per la cura del bambino.

L’angolo Baby Pit-Stop, situato in prossimità dell’ingresso della chiesa, sarà a disposizione delle mamme che ne avranno necessità durante le attività parrocchiali: una vera e propria sosta pensata per dare al piccolo e/o alla piccola, quello di cui ha bisogno, in uno spazio dedicato nel quale le mamme possano sentirsi a proprio agio per allattare in tranquillità e provvedere al cambio del pannolino.

Durante l’inaugurazione, alla presenza della responsabile della Biblioteca dei Ragazzi, si è svolto un momento dedicato alle letture per i più piccoli (0/6 anni), a cura delle lettrici volontarie NpL Foggia.

Dopo la biblioteca di quartiere, inaugurata due anni fa- BiblioCep, finanziata dal Lions Club Arpi, e con la collaborazione di Matilda editrice contro la povertà educativa- e la nascita dell’oratorio parrocchiale, nuovi successi per don Antonio Menichella che è riuscito ad attrarre interesse, solidarietà e contributi economici verso la sua parrocchia.