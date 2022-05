Sgominata gang di ladri d’auto a Fano, 20 furti in poche settimane

FANO, 14/05/2022 – (ilrestodelcarlino) Gli uomini del commissariato di Fano hanno arrestato nei giorni scorsi un 42enne di Cerignola, uno dei presunti componenti la banda, dopo averlo inseguito per alcune ore in A14, direzione sud, mentre stava rientrando alla base a bordo di una Volkswagen rubata proprio a Fano.

La banda in questione aveva messo a segno nelle scorse settimane un totale di circa 20 furti, media del tutto anomala per la nostra provincia. Preferibilmente venivano rubate auto a metano, perché è lì che tira molto in questo momento il mercato dei ricambi. E’ una banda che gravita su Foggia e Cerignola e i cui uomini facevano, appunto, trasferte frequenti nella nostra provincia, riportandosi poi a casa il “bottino”.

La procedura dei ladri d’auto era rubare le auto, poi smontarle asportandone prezzi più richiesti (rivenderle in blocco era più difficile e rischioso), e poi rivenderne quei pezzi su i siti che commerciano i ricambi di auto usate. Nella stragrande maggioranza dei casi, i veicoli privati dei pezzi venivano poi passati in una pressa, ridotti a poco più di un metro cubo di volume e fatti sparire. (ilrestodelcarlino)