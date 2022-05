Tacconi, la moglie: “Ogni sera a S. Giovanni Rotondo i frati dicono una preghiera”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 14/05/2022 – (perizona) Ieri Stefano Tacconi ha compiuto 65 anni.

Nello stesso giorno, ricorre anche il suo anniversario di matrimonio. Colpito da un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale si trova ricoverato all’ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile. Ospite in collegamento con “Pomeriggio Cinque”, Laura Speranza – moglie di Tacconi – racconta quanto accaduto il 23 aprile. L’ex campione di calcio si è sentito male nel giorno del compleanno della consorte mentre si trovava ad Asti con il primogenito Andrea.

“Stefano è caduto, Andrea gli ha tirato fuori la lingua e ha chiesto aiuto”

“Dopo una settimana, Stefano ha avuto un vasospasmo, la febbre e ha superato tutto – svela – La sua vita da sportivo lo ha aiutato e lo sta aiutando tantissimo. Adesso Stefano è più reattivo. E’ intubato e quindi non può parlare. Però muove gli occhi, ci guarda, muove tutti gli arti. Appena arriviamo da lui, in rianimazione, cerca subito di tenerci la mano. Gli parliamo tantissimo, abbiamo la sua sensazione guardando i suoi occhi che capisca. Ringrazio tutti. Dal quel 23 aprile per lui si è mosso il mondo. Ogni sera a San Giovanni Rotondo i frati dicono una preghiera”. (perizona)