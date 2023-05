Affluenza al voto (Foggia): ore 23, in calo ovunque tranne Ascoli Satriano

Foggia, 14 maggio 2023. Nei Comuni al voto in Capitanata, 11 con 29 sindaci in corsa, l’affluenza alle ore 23 si attesta al 43,54% contro il 57, 68% della precedente tornata.

Si vota anche domani fino 15. Il calo dell’affluenza è sensibile ovunque, si conferma Ascoli Satriano in controtendenza stando ai numeri attuali su Eligendo.it.

Affluenza alle ore 23 di Ascoli: 54,10% contro il precedente 48, 67%.