Ascoli Satriano: affluenza ancora in aumento alle 19 dai dati Eligendo

Foggia, 14 maggio 2023. Anche per questa seconda schermata sull’affluenza dal sito Eligendo.it, ad Ascoli Satriano si conferma il dato di un aumento dell’affluenza rispetto alla precedente elezione.

Sulle bacheche facebook locali i numeri sono stati riportati, fin dalle 12, come “in controtendenza”. Il 41.80% alle 19 di oggi contro il 33,36% precedente alla stessa ora.

Il dato complessivo della provincia di Foggia fa registrare il 33,26% contro il 39,90% precedente.

Foggia, 11 Comuni al voto e 51 in Puglia. Brindisi unico capoluogo alle urne

Si è votato ad Ascoli nel 2021 e si registra oggi il record di aspiranti alla fascia tricolore. Vincenzo Sarcone, con “Ascoli in comune”. Per la lista “Ascoli Futura” la candidata è Laura Flagella, per “Ascoli Nuova” candidata Maria Teresa Perrino. Con “Primavera ascolana” Angelo Infante, “Polis” è la lista del candidato sindaco Donato Ruscigno.

Anche a San Paolo Civitate si registra un aumento meno percettibile. Ore 19 al 35,46 contro il 33,59 precedente. Candidati sono Francesco Marino, Fernanda Vocino, Generoso Perna e Donato Rubino.