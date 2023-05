Foggia – “I fratelli Massimiliano e Federico Russo, residenti nel palazzo ex Onpi di corso del Mezzogiorno a Foggia, sono stati condannati in primo grado a 20 anni di reclusione ciascuno, per omicidio preterintenzionale. Inoltre, avranno tre anni di libertà vigilata dopo aver scontato la pena”.

E’ quanto riporta in un testo odierno “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

“I fratelli Russo sono stati ritenuti colpevoli di aver brutalmente aggredito il vicino di casa Giuseppe Dell’Accio, il quale era sospettato di coprire un amico che aveva una relazione con un parente degli imputati. Al contrario, sono stati assolti otto medici del reparto di neurochirurgia del Policlinico Riuniti, accusati di omicidio colposo perché non avevano diagnosticato tempestivamente la rottura della milza, che era conseguenza dell’aggressione e causa del decesso della vittima”.

“La sentenza è stata pronunciata venerdì alle 18, dopo quasi cinque ore di camera di consiglio da parte della corte d’assise”.

“Il processo, iniziato il 13 novembre 2020, coinvolgeva dieci imputati accusati della morte di Giuseppe Dell’Accio, 52 anni, avvenuta il 2 dicembre 2015, quattro giorni dopo l’aggressione presumibilmente subita”.

“Il pm Dominga Petrilli aveva richiesto a fine marzo una condanna a 18 anni ciascuno per Massimiliano e Federico Russo, rispettivamente di 47 e 45 anni, per omicidio preterintenzionale. Aveva inoltre richiesto una condanna a un anno ciascuno, con sospensione condizionale della pena, per gli otto medici ospedalieri, accusati di omicidio colposo”.