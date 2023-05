Foggia, 14 maggio 2023. Al Foggia basta il pari per 1-1 con il Potenza nel secondo turno preliminare dei playoff per accedere alla fase nazionale degli spareggi valevoli per la serie B, al termine di un match sofferto ma valido agonisticamente.

I satanelli dopo una pausa di circa 20gg dall’ultimo impegno ufficiale, giungono alla partita forti di due risultati su tre per il migliore piazzamento nella regular season. Il Potenza, corsaro a Picerno (0-1), nel primo turno, arriva nel capoluogo dauno per continuare a sorprendere.

Delio Rossi sceglie in line up di lanciare Kontek nella linea difensiva, il recuperato Vacca in mediana e Peralta a supporto di Ogunseye. Mister Raffaele risponde, nello speculare 3-5-2, affidandosi a capitan Caturano e Murano, come bocche da fuoco.

Fase iniziale di studio tra le contendenti, con palla che giostra prevalentemente a centrocampo e squadre che si rispettano con atteggiamento guardingo. I rossoblù, per l’occasione in maglia bianca, si rivelano scorbutici ed attenti sulle preventive non lasciando spazi ai cursori foggiani.

Portieri inoperosi e taccuini intonsi fino al 23′. Corner di Peralta ed anticipo della retroguardia lucana prima della zuccata di Ogunseye. Subito dopo, colpo di testa debole di Frigerio, Gasparini agguanta senza patemi. Kontek si rifugia in angolo, al 29′, evitando una pericolosa incursione di Caturano.

Costa e Ogunseye dialogano, al 32′ ma il centravanti cicca il momento della conclusione. I viaggianti ci provano al 34′ con Volpe, che va via sulla sinistra, suggerisce per Murano il cui tiro respinto, arriva a Laaribi anch’esso intercettato da Schenetti. Rizzo ricorre alle maniere forti su Caturano, lanciato a campo aperto. Giallo per il terzino rossonero. Sprazzi di Foggia, al 42′. Traversone perfetto di Costa per Ogunseye che colpisce il pallone di spalla e poi di testa, con pallone facile per Gasparini. Il duplice fischio dell’arbitro mette fine ad un soporifero primo tempo, con parziale sullo 0-0 e cronaca totalmente scarna di occasioni ed emozioni.

La ripresa si apre con il cambio del play rossonero. Dentro Odjer per Vacca. Nessun cambio tattico per Delio Rossi. La chance clamorosa capita al 48′ sui piedi di Murano, che con il piattone colpisce sottomisura un pallone vagante in area, su cui è miracoloso Kontek a salvare la battuta a colpo sicuro. Percussione di Peralta al 56′, che si vede respingere la sua conclusione dalla retroguardia.

Il match, come aveva annunciato Delio Rossi, nella conferenza stampa della vigilia, si rivela combattuto e “sporco”, con gli uomini di Raffaele che rendono la vita difficile ai locali.

Schenetti al 65′ conclude di destro dai 20 metri, il portiere rossoblù va giù senza difficoltà e blocca la palla. Caturano dà forfait per infortunio, al 71′, dentro l’ex Di Grazia. Occasione importante per il Foggia, al 73′, con Rizzo che scarica per il rimorchio di Odjer, il mediano chiude troppo la traiettoria del tiro, palla fuori di poco. Il Potenza trova lo spunto vincente al 76′.

Corner da destra, Thiam respinge con i pugni, palla sui piedi di Talia che colpisce a volo e trova il bersaglio grosso. Il trainer rossonero spedisce in campo: Beretta, Iacoponi e Di Noia, out Iacoponi, Frigerio, Peralta, rivoluzionando tutto il fronte offensivo. I padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del gol del pareggio che varrebbe la qualificazione. Al 86′ gli sforzi sono premiati.

Costa lancia in profondità, Gasparini esce e rinvia sui piedi di Di Noia che da metà campo si inventa un arcobaleno perfetto che si spegne in rete e fa esplodere la gioia dello Zac.

Delio Rossi invita i supporters all’incitamento finale e l’intero stadio ruggisce. Sei minuti di recupero e di sofferenza finale, con i satanelli che giocano con esperienza e con il cronometro. Il fischio finale è una liberazione. Foggia alla fase nazionale con gara di andata e ritorno giovedì 18 maggio e lunedì 22 maggio.

Tabellini

Foggia: Thiam, Garattoni (61′ Bjarkason), Rizzo, Kontek, Vacca (46’Odjer), Schenetti, Ogunseye (78′ Iacoponi), Peralta (78’Beretta), Leo, Frigerio (78′ Di Noia), Costa. All. Rossi

Potenza: Gasparini, Caturano (71′ Di Grazia), Sbraga, Laaribi (83′ Cittadino), Rocchi, Murano (83′ Alagna), Steffè (83′ Del Pinto), Talia, Girasole, Volpe (77′ Hadziosmanovic), Gyamfi. All. Raffaele.

Reti: 76′ Talia, 86′ Di Noia

Ammoniti: Rizzo, Garattoni, Girasole, Bjarkason, Rocchi

Arbitro: sig. S.Galipò (Firenze)

Assistenti: sigg. F. Tchato (Aprilia)/ A. Munerati (Rovigo)

a cura di Antonio Monaco, 14 maggio 2023