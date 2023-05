Licenziamento Maria Villani, per l’ex direttrice del Parco “5 viaggi dei 18 a lei contestati sarebbero dei falsi”

Gargano – Potrebbe esserci un falso all’origine del licenziamento dell’ex direttrice del Parco Nazionale del Gargano, Maria Villani, che avrebbe agevolato l’arrivo di un funzionario sospetto.

Questa è la nuova informazione emersa durante il processo per peculato a carico di Maria Villani, che ha guidato l’ente per soli tre mesi fino a settembre 2020. A distanza di tre anni, le dichiarazioni di una funzionaria del parco forniscono un nuovo elemento sulla controversia riguardante l’assegnazione della prestigiosa posizione, oggetto dell’inchiesta “Follow the Money” condotta dal team Backstair di Fanpage.it.

Come riporta fanpage.it, “Nel giugno del 2020, Maria Villani viene nominata direttrice del Parco nazionale del Gargano, il secondo parco naturale più grande d’Italia. Essendo vigilato dal Ministero dell’ambiente, le nomine delle cariche direttive del Parco sono ministeriali, e in quel caso, l’incarico a Villani viene conferito con un decreto firmato dall’allora ministro dell’ambiente Sergio Costa“.

“Tre mesi dopo, nel settembre 2020, il presidente del parco Pasquale Pazienza, nominato su input dell’allora sottosegretaria leghista all’ambiente Vannia Gava, decide di licenziare Villani, scavalcando una decisione ministeriale e creando un impasse istituzionale. Alla base di quella scelta, una segnalazione su un presunto utilizzo improprio dell’auto di servizio da parte dell’allora direttrice e la conseguente denuncia per peculato nei confronti di Villani da parte del presidente Pazienza”.

“Nel corso del procedimento penale in corso, volto ad accertare la responsabilità dell’ex direttrice Villani, però, sono le dichiarazioni di un’altra funzionaria del parco a sollevare più di un dubbio sul merito della contestazione”. Si fa riferimento alla testimonianza in aula dell’ex direttrice facente funzioni Carmela Strizzi.

Nel corso della sua deposizione, Villani ha documentato come almeno 5 viaggi dei 18 complessivi a lei contestati sarebbero dei falsi, perché si trovava altrove. “In un caso, addirittura, dall’analisi dei fogli di corsa presenti nel fascicolo dell’accusa, l’autista del parco avrebbe dovuto guidare contemporaneamente due auto”.