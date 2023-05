Meteo, nel Foggiano cieli molto nuvolosi e piogge

Foggia – Meteo Puglia: DOMENICA: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane.

Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle murge Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sul Tavoliere nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

Asciutto in serata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; su litorale adriatico meridionale e Salento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Venti moderati dai quadranti sud-orientali;

Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Basso Adriatico molto mosso; Canale d’Otranto da molto mosso a agitato.

Commento del previsore Sud Est

MAGGIO MOSTRA IL SUO VOLTO INSTABILE E PIOVOSO: NUOVO PEGGIORAMENTO IN ARRIVO DAL WEEKEND – Dopo un venerdì improntato alla variabilità e a qualche breve acquazzone pomeridiano, nel corso del weekend un nuovo peggioramento del quadro meteorologico coinvolgerà le regioni meridionali: l’ingresso di una perturbazione determinerà il ritorno di una diffusa copertura nuvolosa e piogge intermittenti, più abbondanti sui settori centro-occidentali del Molise, a ridosso dell’Appennino e sulla Daunia; temperature in moderato calo nei valori massimi, venti di Scirocco in rinforzo sul Salento. Condizioni di marcata instabilità atmosferica seguiteranno ad interessare a più riprese Puglia, Basilicata e Molise anche nella prima parte della prossima settimana per effetto di un vortice di bassa pressione in approfondimento sull’Italia centro-meridionale. Seguite tutti gli aggiornamenti su sito e app.