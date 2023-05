San Severo ha vissuto un pomeriggio di altissima valenza istituzionale con il convegno “Amministrare nei territori di mafia”.

Tra gli altri, relatori di assoluto spessore sono stati il procuratore di Foggia Ludovico Vaccaro, l’on. Carla Giuliano della Commissione Giustizia e l’ex presidente della commissione antimafia, Federico Cafiero De Raho, “uno dei fiori all’occhiello del MoVimento 5 Stelle”, scrive l’on. Giorgio Lovecchio’.

“Tenere questo convegno nella cittadina dell’alto Tavoliere è stato emblematico- prosegue il parlamentare-visto che San Severo è una di quelle città in cui il sindaco Miglio ha chiesto più volte e a gran voce aiuto allo Stato e che è da tempo, insieme al capoluogo dauno e altre realtà di Capitanata, nel mirino di quello che lo stesso Cafiero De Raho ha definito il “nemico n. 1 dello Stato”, cioè la criminalità organizzata”.

“Ci stiamo battendo da tanti, troppi anni per una revisione della geografia giudiziaria soprattutto nel Foggiano, la terra della Quarta Mafia. Un passo avanti è stato ottenere l’insediamento a Foggia della Sezione della DIA (Direzione Investigativa Antimafia), ma è necessaria una vera razionalizzazione della geografia giudiziaria, che preveda la riapertura di tribunali come quello di Lucera e delle sezioni staccate di Cerignola, Manfredonia e della stessa San Severo.

Il mestiere di sindaco, soprattutto in questi tempi e in queste zone è difficilissimo, ma con la vicinanza dello Stato in maniera adeguata può certamente tornare ad essere un ruolo fondamentale, autoritario, che vede tanti oneri, ma anche e soprattutto tanto onore”.