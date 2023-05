Biblioteca del Passante: una nuova attrazione turistica a Ischitella

www.statoquotidiano.it 14/05/2023 – Un operaio di 56 anni di nome Antonio Caputo ha deciso di contribuire alla comunità di Ischitella in modo positivo. Egli si è preso cura di una parte del centro storico che era stata trascurata per anni. Ha dato vita alla Biblioteca del Passante, situata nei pressi del Largo Purgatorio.

In un’intervista, Caputo ha affermato che ha deciso di creare questa biblioteca all’aperto dopo aver partecipato agli eventi come il Presepe Vivente, la Festa della Donna e San Valentino. Questa biblioteca è ora disponibile e accessibile a tutti i turisti e ai passanti che vogliono leggere e rilassarsi nel bellissimo borgo di Ischitella. Caputo ha anche aggiunto nuove piante, tra cui gli agrumi e le pere, e ha l’intenzione di organizzare una sagra delle pere nel periodo di luglio. Il suo obiettivo è quello di attirare i turisti e far loro ammirare il borgo di Ischitella. Egli ha fatto tutto questo lavoro da solo, con il sostegno del primo cittadino di Ischitella, il sindaco Alessandro Nobiletti, che gli ha fornito le panchine che egli stesso ha riparato.

Caputo ringrazia tutte le persone che lo hanno aiutato nella realizzazione di questo progetto, tra cui l’assessore Lucrezia Cilenti, che ha fornito lo scaffale e i libri per la biblioteca. Egli ha affermato che ogni cosa che fa in questo borgo lo fa con l’anima e con il cuore, perché ama fare cose belle per la sua comunità.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola.