Baby escort a Bari: «Frequento il quarto anno del liceo Perotti, incontro gli uomini all’interno di un B&B»

BARI – Nel marzo del 2022 Marika si allontana dal giro di Antonella. È Nico Basile, il figlio del poliziotto, a proporle di prostituirsi per suo conto, minacciandola che qualora non avesse aderito alla proposta, lui avrebbe pubblicizzato la sua attività di escort diffondendo delle fotografie di cui era in possesso. «Lui faceva le truffe online quando sono iniziate ad andare male le truffe lui ha cominciato a propormi di prostituirmi», riferisce Marika agli inquirenti (nel corso di uno degli interrogatori tenuto in modalità protetta, vista la minore età della ragazza). «Nel frattempo mi dava 300 euro per avere dei rapporto sessuali con lui».

Basile sfoglia sui social le immagini delle amiche di Marika e rimane attratto da una di loro (la chiameremo Marina).

È proprio Marina a riferire agli agenti della polizia un altro pezzo della vicenda. «Frequento il quarto anno del liceo Perotti. Tra le mie amiche c’è Marika, una volta mi ha chiesto di lavorare con lei. Mi ha chiesto di prostituirmi con lei a maggio 2022 all’uscita di scuola mi propose di prostituirmi per guadagnare dei soldi. Io le risposti di no ma lei disse che non dovevo fare niente, avrebbe fatto tutto lei, io dovevo solo stare con lei. Circa due settimane dopo mi avvisò che dovevamo andare ad un appuntamento. Ci incontrammo in centro poi venne Nico Basile con un’autovettura di colore bianco, un’auto sportiva abbastanza nuova con il tettuccio. Entrati in auto Marika dopo avermi presentato Nico iniziò a litigare con lui, il motivo erano i soldi. Ricordo che Nico ci portò in un B&B nei pressi del Policlinico dove parcheggiò l’auto in garage, parlò con un uomo che gli consegnò le chiavi del B&B. Tutti e tre raggiungemmo l’appartamento che era al secondo piano senza ascensore. Il B&B era in affitto per tre giorni. Subito dopo a Marika iniziarono ad arrivare le telefonate su un telefono che gestivano lei e Nico. Quando arrivarono gli uomini Marika apriva la porta ai clienti che andavano dai vent’anni in su. Subito all’ingresso del cliente se questo voleva prestazioni con entrambe dava 200 euro, se era con una sola 100 euro. Le prestazioni duravano circa 10 minuti. Quel giorno vennero 2, 3 clienti. Marika ha avuto rapporti sessuali con i clienti, ad alcuni forniva rapporti con la bocca completi. Quel giorno lei mi invitò a spogliarmi e a restare in intimo.”

