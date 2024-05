Nicola Basile, il 25enne arrestato ieri dalla polizia, ha negato di aver organizzato, gestito e sfruttato un giro di prostituzione minorile, ma ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali – a suo dire – “consenzienti e non a pagamento” con due sedicenni, una delle quali conosceva da tempo. Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Giuseppe Ronzino, durato circa due ore e mezzo, Basile si è difeso assistito dall’avvocato Marco Vignola.

Basile ha inoltre ammesso di aver fornito il numero di telefono della sedicenne amica sua a un 55enne, con cui giocava a poker, per facilitare un incontro che ha fruttato alla giovane o a chi gestiva il giro di prostituzione tra 400 e 500 euro. Basile è anche indagato a Nuoro per una vicenda di truffe online legate alla clonazione di carte di credito. L’avvocato Vignola ha dichiarato l’intenzione di presentare un’istanza per l’attenuazione della misura cautelare.

Oggi sono previsti gli interrogatori di garanzia delle sei persone detenute: oltre a Basile, anche Ruggero Doronzo, originario di Trani e 29enne, e via Teams, le quattro donne recluse a Trani: Marilena Lopez di 35 anni, Antonella Albanese di 21 anni, Federica Devito di 25 anni ed Elisabetta Manzari di 24 anni. Nei prossimi giorni saranno ascoltati due presunti clienti, Fabio Carlino e Roberto Urbino, attualmente agli arresti domiciliari. Successivamente sarà il turno di un altro cliente, l’avvocato leccese di 55 anni Stefano Chiriatti, che è sottoposto all’obbligo di dimora, insieme al 45enne barese Michele Annoscia, che gestiva una struttura ricettiva in cui “tollerava l’esercizio della prostituzione”.

Lo riporta Ansa.it.