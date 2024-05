In questo periodo dell’anno tantissime persone, in Puglia come in qualsiasi altra regione italiana, iniziano a pensare alla climatizzazione delle proprie case, divenuta ormai indispensabile per godere del dovuto comfort durante i mesi più caldi.

Chi già possiede questi dispositivi deve provvedere alla loro canonica riattivazione, effettuando la pulizia dei filtri, il controllo del gas refrigerante e quant’altro necessario; operazioni non sempre semplici per le quali, dunque, ci si affida spesso alle esperte mani di un tecnico.

Ci saranno sicuramente tante famiglie che doteranno la loro abitazione di un climatizzatore per la prima volta, come anche famiglie che sostituiranno dei modelli ormai obsoleti: installare un climatizzatore moderno, infatti, può consentire di risparmiare delle cifre davvero considerevoli in termini di spese energetiche.

È importante, ovviamente, accertarsi di acquistare solo dispositivi efficienti, dunque appartenenti a classi energetiche elevate.

Ma quanto sono diffusi i climatizzatori in Puglia? Andiamo a scoprirlo!

La Puglia è una delle regioni in cui i condizionatori sono più diffusi

Per rispondere alla domanda che ci siamo posto è possibile far riferimento a delle statistiche assolutamente autorevoli quali quelle prodotte dall’Istat.

Uno studio del noto istituto statistico nazionale, che fa riferimento all’anno 2021, mette in evidenza un aspetto interessante, ovvero il fatto che la Puglia è tra le regioni italiane in cui questi dispositivi sono più presenti.

Secondo Istat, in Italia la percentuale di famiglie che dispone di un condizionatore è pari al 48,8%, mentre tale percentuale sale, in Puglia, a quota 57,3%.

Nella nostra regione, dunque, più della metà delle famiglie dispone di un condizionatore; nello specifico, la Puglia si colloca al quinto posto di questa speciale classifica.

Al primo posto troviamo il Veneto, dove, secondo Istat, ben il 70% delle famiglie dispone di un condizionatore, seguono la Sicilia con il 62,4%, l’Emilia Romagna con il 60,3%, la Sardegna con il 59,9% e, appunto, la Puglia.

Il tempo medio di uso giornaliero supera di poco le 6 ore

Istat, nel suo studio, ha svelato anche un’altra interessante curiosità, quella relativa al tempo medio giornaliero di utilizzo dei condizionatori durante i mesi estivi.

Ebbene, nei mesi più caldi le famiglie italiane adoperano il condizionatore per 6 ore e 17 minuti al giorno; il maggiore utilizzo riguarda il pomeriggio (circa 3 ore), seguito dalla notte (poco più di 2 ore) e dalla mattina (indicativamente un’ora).

In queste statistiche, si badi bene, si considerano solo i condizionatori in senso stretto, ovvero dispositivi con una funzione esclusivamente refrigerante, non i modelli utilizzabili in estate per il raffrescamento e in inverno per il riscaldamento, che pure hanno raggiunto dei livelli di diffusione ormai molto elevati. (nota stampa)