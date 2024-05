Foggia, 14 maggio 2024 – Oggi, per il secondo anno consecutivo nella suggestiva cornice del Palazzo Dogana a Foggia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di CUNZ Gargano Food Fest. L’evento, che avrà luogo a Rignano Garganico dal 24 al 26 maggio, promette di celebrare i prodotti tipici e le esperienze turistiche autentiche del Gargano, offrendo un’opportunità unica di scoperta e di valorizzazione delle ricchezze della nostra regione.

Promosso dal Comune di Rignano Garganico e con il sostegno della Regione Puglia, cofinanziatori dell’evento, patrocinato da Gal Gargano, Agenzia di sviluppo, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano e consorzio di Bonifica e da una fitta rete di partner istituzionali e non, il CUNZ Gargano Food Fest rappresenta un importante momento di aggregazione e di promozione del territorio, coinvolgendo più di 50 aziende del territorio e oltre 200 volontari che da giorni lavorano instancabilmente alla riuscita del festival.

“La presentazione di oggi presso Palazzo Dogana segna un passo importante verso la seconda edizione del “Cunz-Gargano Food Fest”. La comunità di Rignano è entusiasta di presentare, il 24, 25 e 26 maggio l’evento enogastronomico di punta del Gargano. Un ricco calendario di appuntamenti in cui le nostre eccellenze, in ogni forma, saranno protagonisti indiscussi. Ottimo cibo con i prodotti della nostra terra, incantevoli immersioni nella natura incontaminata, laboratori interattivi presso le masserie didattiche e con esperti del food and beverage nostrano. Si potrà vivere un’esperienza a stretto contatto con le cose più belle che questo territorio offre. Vi aspettiamo a Rignano Garganico il 24, 25 e 26 maggio per il “Cunz-Gargano Food Fest”. Commenta Luigi Di Fiore, Sindaco di Rignano Garganico.

Questo festival rappresenta molto più di un semplice evento gastronomico. È un’occasione per celebrare l’identità culturale e gastronomica del Gargano, mettendo in luce la ricchezza dei suoi prodotti tipici e delle sue tradizioni culinarie. Attraverso la promozione di prodotti locali di alta qualità e l’organizzazione di eventi culturali e educativi, il festival mira a preservare e diffondere il patrimonio enogastronomico della regione.

Il turismo esperienziale è un approccio al viaggio che mette l’accento sull’esperienza autentica e significativa del viaggiatore. Piuttosto che limitarsi a visitare luoghi turistici convenzionali o a partecipare a attività standardizzate, il turismo esperienziale cerca di coinvolgere i viaggiatori in attività che consentano loro di immergersi nella cultura, nella storia e nelle tradizioni del luogo visitato. Questo tipo di turismo si concentra sull’interazione diretta con la comunità locale, sull’apprendimento di nuove competenze o arti tradizionali, sull’esplorazione di ambienti naturali incontaminati e sulla scoperta di cibo e prodotti tipici del territorio. L’evento offre diverse opportunità di sviluppo per il territorio del Gargano e, in particolare, per il comune di Rignano Garganico. Oltre a promuovere il turismo e l’agroalimentare locali, il festival crea anche un impatto positivo sull’economia locale, stimolando la creazione di posti di lavoro nel settore turistico e della ristorazione. Inoltre, l’organizzazione del festival e la partecipazione attiva della comunità locale e dei volontari contribuiscono a rafforzare i legami sociali e a promuovere un senso di appartenenza e di orgoglio nei confronti del proprio territorio.

“Il mercato del lavoro è uno dei nostri primi pensieri, le iniziative che sviluppano turismo, possono favorire l’occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro. Eventi di questa tipologia mettono in moto l’economia circolare, si creano quei meccanismi particolari per cui paesi dell’entroterra come Rignano Garganico, spesso dimenticati sotto il profilo comunicativo-promozionale, si fanno ambasciatori di un turismo lento, diverso, esperienziale. Ogni singolo paese del Gargano ha una potenzialità di sviluppo intrinseca che eventi come CUNZ possono portare alla luce e far emergere ad un pubblico sempre più ampio le caratteristiche peculiari della comunità. Questi eventi possono portare anche ad uno sviluppo lavorativo, circuiti di accoglienza, B&B, alberghi diffusi, ristoranti tipici e attività ricettive in generale. Il ruolo della Provincia deve essere quello di aiutare concretamente realtà come Rignano ed altri piccoli paesi dell’entroterra che non godono della luce riflessa della costa.” Commenta Mario Dal Maso, Consigliere Provinciale

Il tema di quest’anno, incentrato sull’educazione alimentare, evidenzia l’importanza di promuovere una cultura del cibo sana e consapevole, che valorizzi le tradizioni gastronomiche locali e promuova stili di vita sostenibili. La scelta di dedicare una parte significativa del programma alle scuole e all’educazione alimentare sottolinea l’importanza di promuovere una cultura del cibo consapevole e responsabile. Attraverso attività educative e laboratori interattivi, i giovani vengono sensibilizzati alla conoscenza e al rispetto delle tradizioni culinarie locali, nonché alla valorizzazione di ingredienti e tecniche di produzione sostenibili. Questo approccio contribuisce a formare cittadini consapevoli e responsabili, promuovendo al contempo uno stile di vita sano e sostenibile. Il programma del primo giorno è quasi interamente dedicato alle scuole, con attività educative e laboratori gratuiti che mirano a sensibilizzare i giovani alla conoscenza e al rispetto della tradizione enogastronomica del Gargano.

Il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza, ha espresso il proprio apprezzamento per l’organizzazione dell’evento, riconoscendone il significativo valore identitario territoriale e l’importanza nella promozione della cultura e delle tradizioni locali.

” La programmazione di importanti eventi come Cunz, legata a interventi infrastrutturali volti al miglioramento della fruibilità turistico-territoriale – può certamente e validamente contribuire ad animare processi di crescita e di sviluppo. Il Festival di Rignano Garganico rappresenta sicuramente un esempio di buone pratiche di promozione territoriale da prendere a modello di riferimento in quanto capace di dimostrare, attraverso una positiva autodeterminazione anche amministrativa, la capacità del soggetto comunale nel progettare ed eseguire eventi di qualità – i cui risultati sono evidenti in termini di quantità di partecipanti e di presenze registrate nelle precedenti edizioni – oltre che nell’attivare sinergie inter-istituzionali”. – Commenta Pazienza, “CUNZ Gargano Food Fest non solo rappresenta un’opportunità unica per promuovere i prodotti tipici e le esperienze turistiche autentiche del Gargano, ma contribuisce anche allo sviluppo socio-economico della comunità locale. Attraverso la realizzazione di progetti infrastrutturali, come la riqualificazione della Dolina Cento Pozzi e la realizzazione di una pista ciclabile, l’Ente Parco Nazionale del Gargano mira a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e del turismo esperienziale nell’area.

In sintesi, il CUNZ Gargano Food Fest rappresenta un’opportunità unica per promuovere il territorio del Gargano, valorizzando la sua cultura, la sua natura e le sue tradizioni gastronomiche, e per stimolare lo sviluppo economico e sociale della regione.

Per ulteriori informazioni sul programma e per prenotare gli eventi gratuiti, si invita a visitare il sito web ufficiale: www.cunzgargano.it e seguire i profili social instagram e facebook del CUNZ gargano Food Fest per restare sempre aggiornati.

