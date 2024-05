“Il sogno si è realizzato alle Comunali e possiamo sognare anche per le Europee”, afferma entusiasta Sergio Clemente, consigliere regionale di Azione.

Clemente è il promotore della prima iniziativa di Danila Iacovelli, candidata al Parlamento Europeo e figlia di Matteo Iacovelli, commissario provinciale del partito di Carlo Calenda.

La strategia del partito non è affatto utopica. “Non è solo un sogno, perché abbiamo il sostegno di Giuseppe Ferrandino, europarlamentare uscente, e di Marcello Pittella. Se questo ‘mutuo soccorso’ funziona, riusciremo a eleggere una nostra rappresentante”. La tripla preferenza con l’alternanza di genere potrebbe aumentare le chance di successo.

Clemente, figura chiave di Azione nella provincia di Foggia, è galvanizzato dal “grande successo” delle ultime elezioni amministrative. Ha guidato la lista Tempi Nuovi, che ha ottenuto tre consiglieri, nonostante la perdita di Mino Di Chiara, tornato al PSI. Inoltre, Azione ha due assessori in Giunta: Daniela Patano e Lorenzo Frattarolo.

Antonello Di Paola, consigliere comunale nel gruppo con Paolo Frattulino, è stato anche eletto consigliere provinciale. Azione ha quindi collezionato una serie di successi consecutivi e punta a ripartire con rinnovato entusiasmo proprio da Foggia.

“Osiamo” è il motto di Clemente, che lancia un appello al voto e alla mobilitazione all’inaugurazione del comitato elettorale su Corso Vittorio Emanuele. Prima di iniziare un mini tour nel Gargano per una serie di incontri, esorta i presenti a sostenere il progetto: “Aiutateci a realizzare questo sogno”.

Danila Iacovelli, candidata nella Circoscrizione Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia), viene presentata come “una risorsa per il nostro territorio”. Avvocato specializzato in diritto pubblico dell’economia e docente di diritto ambientale fin dal 2004, Iacovelli ha lasciato Foggia per insegnare a Roma e Milano, ma ha sempre mantenuto forti legami con la sua città natale.

All’evento partecipa anche Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione. “Se fosse un concorso a titoli, sarebbe già eletta”, dice della candidata. “Scegliere una persona competente fa la differenza e Danila ha le competenze”.

Danila Iacovelli si impegna su temi chiave del programma di Azione: transizione ecologica, innovazione e inclusione. “È fondamentale coinvolgere i giovani in questo momento di cambiamento – afferma – perché sono nativi digitali, abituati a pensare in maniera circolare”.

Il suo slogan, ‘In Azione per il futuro dei giovani’, è rivolto proprio alle nuove generazioni, a cui vuole lasciare un mondo “più giusto, più inclusivo e più pulito”.

Lo riporta FoggiaToday.it